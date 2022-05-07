 

«Царь-пушка» не выстрелит 9 мая из-за швейцарских санкций

07.05.2022, 18:11, Разное
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Впервые за последние 50 лет в День Победы не будет дан залп из знаменитой «Царь-пушки» в Москве. Причиной этого стали санкции против России, введённые правительством Швейцарии.

– Ежегодно швейцарская компания Krauss-Maffei Wegmann поставляла нам ядра для «Царь-пушки». Соответствующий контракт был заключён ещё при Петре-первом и исполнялся все годы, в том числе во времена СССР. Однако в этом году поставщик отказался от своих контрактных обязательств. Мы обратились в суд, но пока судьба иска неизвестна, в любом случае выстрела на День Победы в этом году не будет, – рассказал администратор пушки Самвел Мнацаканян.

Он добавил, что в настоящее время идёт работа по импортозамещению ядер и других запчастей для «Царь-пушки». Готовность заместить швейцарскую компанию выразили тульские оружейники.

Чтобы не портить праздник москвичам и гостям столицы, выстрел из орудия заменят звуковым эффектом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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