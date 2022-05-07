 

Мнение: План А

07.05.2022, 17:56, Разное
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «…Альянс поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны…»

Позиция НАТО остается неизменной: раз Киев и сам с нашей помощью прекрасно справляется, нужно придерживаться этой политики в дальнейшем. При этом у таких заявлений есть и «недокументированная» сторона. Если какие-то отдельные члены НАТО решат предпринять самостоятельные действия, то сам Альянс к ним будет относиться нейтрально: не мешать, но и не оказывать поддержку сверх той, которая идет широким потоком в зону конфликта.

Речь, конечно, идет о Польше в первую очередь, однако есть риски, что при затягивании конфликта в него более явно могут войти Венгрия, Румыния и Турция. Причем чем дольше конфликт продолжается, тем более вероятным может стать такое развитие событий.

Нужно отметить, что уже есть в некотором смысле аналог — это Сирия, которая сегодня разделена на оккупационные зоны под контролем внешних игроков: Турции, западной коалиции, Ирана и России. Но вот превратится ли Украина в Сирию — это будет сильно зависеть от конечного итога военных действий на востоке. Если Киев сумеет организовать контрнаступление и проведет его успешно — то зона контроля России на Украине будет либо крайне незначительной, либо вообще прекратит свое существование. А вот если контрнаступление не состоится или не достигнет своих целей — тогда вероятность сириизации конфликта существенно возрастет.

В любом случае уже намечаются те игроки, которые непосредственно могут стать основой для сирийского сценария на территории Украины. Это такой своеобразный «план А». А вот каким может стать «план Б» – это станет понятно по итогам столкновения на востоке Украины. По всей видимости, где-то ближе к концу лета. По крайней мере, раз короткой войны не получилось, то следующим рубежом окончания конфликта можно предполагать осень этого года, не ранее. Если же и по его достижению конфликт не будет завершен и зафиксирован — речь пойдет о долгой и затяжной военной фазе длиной в несколько лет.

Источник: Эль Мюрид



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