Ведем здоровый образ жизни вместе с питомцем: чему собака может научить хозяина

Поддерживать здоровый образ жизни легче с кем-то, чем в одиночку. Пару может составить близкий человек, друг, коллега по работе или сосед. Но можно объединиться и с питомцем. К примеру, собака может не просто составить компанию, но и многому научить хозяина в деле поддержания здорового образа жизни.

1. Последовательность

Выработка здоровых привычек – дело полезное и, на первый взгляд, простое. Но далеко не всем удается придерживаться установленного режима на протяжении длительного времени.

Собаки в этом отношении весьма добросовестны. Они зависят от определенной структуры распорядка дня как обязательного элемента своего развития. В этом суть их привычек. Щенок чувствует, когда ему надо просыпаться, есть, играть или спать.

Но это не значит, что мы должны просто рассчитывать на сигналы, которые нам дает питомец для того или иного действия. Важно разработать условный график выполнения конкретных дел в определенное время, чтобы оба знали и были к этому готовы каждый день.

2. Роль питания

Эффективность тренировок, психическое здоровье, работа мозга и многие другие показатели нашей жизнедеятельности зависят от качества питания.

В этом смысле и животные от нас не отличаются. Им тоже требуется полноценное питание, чтобы они могли естественно расходовать энергию в играх и на пробежках по парку. Животное будет очень благодарно, если вы учтете этот нюанс и вместе с формированием собственной здоровой диеты обратите внимание на его систему кормления. Особенно сегодня нет проблемы подобрать оптимальный корм для собаки с учетом разных параметров: от возраста и породы до состояния здоровья.

3. Время для игр

Есть не много собак, которым нравится сидеть дома без физической активности. Отдых нужен всем, но должно выделяться время и на прогулки с играми. Собаки эту потребность остро ощущают, давая те самые сигналы о том, что настало время выйти на улицу.

Разумеется, у человека и четвероногого друга потребности в физической активности могут различаться. Но нет никакой проблемы их объединить в одном графике с некоторыми поправками в распорядке дня. В любом случае останутся 20-30 минут, которые вы можете совместить в единой фазе активности – играх, пробежках, обучающих тренировках. Перерывы на отдых помогут быстро восстановить силы для еще одного этапа активности. Остальное зависит от индивидуальных потребностей.

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4. Проявление изобретательности

Хотя собаки привыкают к порядку в режиме дня, это не означает, что они всегда ведут себя одинаково, как роботы. К примеру, на прогулке они проявляют инициативу и могут осваивать новые маршруты, изучать новые кусты и наблюдать за другими объектами, нежели вчера. Есть место и непредсказуемому поведению, что заставляет хозяев постоянно помнить о поводке.

Но не стоит отбивать у питомца желание вести себя свободно и непринужденно. Более того, желательно вместе делать прогулки и тренировки более разнообразными и увлекательными. Привычка не должна быть скучной – она должна не только приносить пользу, но и быть интересной.

5. “Нет” прокрастинации

Растущая проблема современного мира, с которой тоже надо бороться. Прокрастинация заставляет нас глубже погружаться в себя, что создает риски уныния, апатии и отсутствия желания что-либо делать. Как результат, мы откладываем наши дела, уделяя внимание малозначимым и вовсе не обязательным занятиям.

Но, если кинуть игрушку собаке, она вряд ли ее проигнорирует. С большей вероятностью питомец побежит за ней, не думая о смысле этого действия. И это естественно, поскольку в данный момент животное прислушивается к своим нормальным импульсам и следует за ними. То же самое может делать и человек, иногда лишая себя возможности погружаться в лишние думы и больше значения уделяя простым и полезным делам.