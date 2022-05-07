Трикотажный комбинезон или мини-платье в стиле 60-х: яркие майские образы помогут блистать с понедельника по воскресенье

Для создания эффектных повседневных образов не нужно тратить большие деньги на обновление гардероба. Стильные и модные луки можно создать при наличии вполне базовых вещей, которые присутствуют в шкафу у большинства из нас. Вот несколько идей для вдохновения на май.

Джинсы и топ

Модель Эльза Хоск создала эффектный образ в улично-спортивном стиле с помощью джинсов с низкой посадкой и укороченного топа. Гармонично вписались в лук кроссовки, а теплое пальто стало настоящей изюминкой.

Если вам импонирует стиль девяностых, то вы можете взять на вооружение эту идею. Но учитывайте, что комбинация джинсов с заниженной талией и короткого топа требует стройной фигуры и плоского живота.

Макси-платье и плащ

Если вам нравятся образы в стиле минимализм, тогда обратите внимание на лук, созданный моделью Ловисой Баркман. Она скомбинировала светлое трикотажное макси-платье вместе с длинным бежевым плащом. Образ завершили черные туфли на невысоком каблуке и сумочка такого же цвета.

Классические брюки и облегающий спортивный верх

Если вам нравится экспериментировать, смешивая классику со спортивным стилем, создавая более неформальные образы, тогда берите пример с Галы Гонзалес. Она скомбинировала классические брюки с облегающим верхом. Обратите внимание на расцветку: топ хорошо бы подошел к легинсам или к спортивному костюму. Он яркой расцветки. Брюки, по идее, должны были миксоваться с пиджаком или блейзером. Но Гала на побоялась рискнуть, совместила эти вещи в одном образе и создала невероятно эффектный неформальный лук.

Трикотажный комбинезон

Журналистка и блогер Патрисия Саньес отдала предпочтение трикотажному комбинезону и не прогадала. Эта удобная вещь эффектно смотрится, ведь сшита из ткани с растительным принтом, который является трендом в данном сезоне. Такой комбинезон можно сочетать с водолазкой и сандалиями.

Вы также можете остановиться на монохромной ансамбле, последовав примеру Тори Валдимарс.

Оливкового цвета комбинезон смотрится невероятно стильно в сочетании с высокими резиновыми черными ботинками.

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Мини-платье в стиле 60-х

Если вам нравится создавать романтичные и воздушные образы, тогда обратите внимание на лук модели Джуни Бриз. Она взяла за основу мини-платье в стиле шестидесятых с цветочным принтом. Утонченность и элегантность появились благодаря удобным туфлям на модном в нынешнем сезоне широком каблуке.

Штаны оверсайз

Модель Джиджи Хадид – икона стиля для многих представительниц прекрасного пола во всем мире. Ей удивительным образом удается совмещать несовместимое и при этом создавать эффектные луки. Именно у Хадид следует поучиться тому, как носить модные в нынешнем сезоне широкие штаны. Модель комбинирует их с блузами, толстовками, добиваясь эффекта многослойности.

Атласная юбка миди

Модель Эмили Наташа Линдмарк предлагает эффектное сочетание базовой белой блузы, которая есть в капсульном гардеробе любой девушки. Речь идет о комбинировании данного изделия с атласной юбкой длины миди. Очень эффектно смотрится насыщенный васильковый оттенок юбки. Чтобы образ получился более неформальным, можно туфли заменить кроссовками или кедами.

Толстовка и велосипедки

Если вам импонирует спортивный образ и вы не хотите совмещать его с другими стилями, тогда обратите внимание на монохромный лук, созданный Жюли Сержан. Желтые велосипедки и такого же цвета толстовка вместе смотрятся просто потрясающе. Завершают образ кроссовки и кепка.

Костюм-двойка

Речь идет о комплекте из блузы и шортов. Иннес Аройо смогла разнообразить монохромный лук, набросив на плечи свитер. Завершили образ черные лоферы вместе с черными носками.