GT – эксперты объясняют обострение конфликта вокруг Украины кризисом экспансии Запада

По мнению китайских экспертов, обострившийся конфликт вокруг Украины отражает кризис экспансии западной цивилизации, который проистекает из присущей ей двойственности. Проблема в том, что Запад может принять лишь существование своей однородности — а всё неоднородное он либо пытается ассимилировать, либо принимает за врагов, которых необходимо устранить, пишут Ван Ивэй и Ляо Хуан в статье для Global Times.



AP

На первый взгляд, обострившийся конфликт на Украине может показаться со стороны итогом конфронтации между Москвой и Киевом — но если проанализировать глубже, в действительности он отражает «кризис экспансии западной цивилизации». Об этом пишут в совместной статье для Global Times китайские эксперты Ван Ивэй (заместитель директора Академии идей Си Цзиньпина о социализме при Китайском университете Жэньминь) и Ляо Хуан (кандидат наук в Институте международных отношений при Китайском университете Жэньминь).

По их мнению, нынешний углубившийся кризис проистекает из «присущей западной цивилизации двойственности». Проблема в том, что Запад способен принять лишь существование своей однородности — а всё неоднородное при этом он либо пытается ассимилировать, либо расценивает как врагов, которых необходимо устранить, поясняют авторы.

Они считают, что причина, по которой РФ чаще всего изображается на Западе как соперник, может быть частично связана как с традиционным для РФ православием, так и с её прежней коммунистической идеологией, многонациональным единством и обширной географической территорией. «Всё это заставляет Запад чувствовать, что РФ не может быть ассимилирована. В результате Запад считает, что может относиться к России, только как к врагу», — говорится в статье.

При этом абсурдность двойственного подхода западной цивилизации заключается в том, что её «эталон однородности» довольно изменчив, однако потребность в поиске «противников» присуща ей постоянно — что и приводит к возникновению конфликтов, уверены эксперты. Изначально Североатлантический альянс создавался в качестве военной организации для борьбы с Советским Союзом, а также с целью не допустить проникновения в Европу американцев и подавить немцев, говорится в статье.

Однако и после распада Советского Союза НАТО продолжает поглощать всё новые страны, хотя первоначальный смысл существования этого военного альянса исчез, подчёркивают китайские эксперты. РФ расценила такую политику как «провокацию» и встала на позиции противника США и Запада в целом во многом именно из-за непрекращающегося расширения НАТО на восток, пишет Global Times.

В то же время за период после распада СССР она провела серию демократических реформ, приложив усилия для улучшения своего имиджа на мировой арене, чтобы не позволить НАТО открыто относиться к ней, как к врагу, отмечается в статье. Но без фиксированного «воображаемого врага» трудно сохранять единство внутри НАТО и влияние на внешней арене — поэтому обострение конфликта вокруг Украины, несомненно, играет на руку руководству альянса, полагают авторы.

Они напоминают, что логическим «исходным пунктом» всей западной теории международных отношений является историческая Тридцатилетняя война, когда в период с 1618 по 1648 годы произошло несколько военных конфликтов между различными протестантскими и католическими государствами и в Европе возник принцип государственного суверенитета — а именно Вестфальская система. При этом, с точки зрения истории международных отношений и всемирной истории, эту систему оценивают по-разному, пишет Global Times.

Исследования по мировой истории показывают, что распространённое мнение о том, будто бы Вестфальский договор принёс в Европу мир, исключив религию из политики, является заблуждением, подчёркивается в статье: «Хотя Вестфальский договор в конечном итоге и способствовал секуляризации, он не был полностью светским договором».

При этом теория международных отношений традиционно оценивает Вестфальский договор позитивно, вообще не говоря о его христианской подоплёке. И это связано с тем, что теория международных отношений стала продуктом расширения христианской цивилизации, поясняется в статье: «Запад на протяжении какого-то времени практически не сталкивался с религиозными противниками, а только с передачей власти внутри христианского мира».

Однако после окончания холодной войны американский ученый Сэмюэл Хантингтон выдвинул теорию столкновения цивилизаций, рассматривая возрождение конфуцианской и исламской цивилизаций как угрозу для христианской западной цивилизации, напоминает Global Times. «Вполне возможно, что западная цивилизация будет создавать конфликт за конфликтом в будущем из-за своей постоянной потребности во врагах», — предупреждают авторы.

В частности, Соединённые Штаты со своими традициями «протестантского фундаментализма и превосходства белых», следуя логике беспорядочной экспансии капитала и преклонения перед технологиями, постоянно способствуют появлению новых разногласий и обострению кризисов, утверждая нарратив «демократия против автократии» — вместо того, чтобы попытаться реформировать свою систему и приспособиться к невиданным ранее переменам на мировой арене, говорится в статье.

Однако цивилизация, которая живет за счёт создания внешних врагов и развивается лишь за счёт борьбы с ними, в конце концов неминуемо приходит в упадок, предупреждают китайские эксперты. По их мнению, это можно чётко проследить, наблюдая за многочисленными войнами, которые США спровоцировали или в которых участвовали, включая в том числе и нынешний конфликт вокруг Украины.