Минюст начал взыскивать обратно деньги, выплаченные россиянам по решениям ЕСПЧ*

Министерство юстиции заявило, что намерено вернуть “все до копейки” средства, которые были выплачены в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека.

Ведомство подало в силовые структуры список из 2118 лиц и членов их семей, которые в период с 1998 года через ЕСПЧ* взыскали средства с Российской Федерации.

Фигуранты списка, как отмечают в ведомстве, вступили в преступный сговор с европейским судом с целью опорочить имидж России на международной арене и неправомерно завладеть государственными деньгами. В общей сложности бюджету был нанесён ущерб в размере 24,41 млрд рублей.

Во всех случаях злоумышленники заявляли о событиях, которые не были признаны российскими судами, а следовательно, не имели места быть. Характер их утверждений говорил о намерении очернить репутацию государства, превратить его в ответчика.

Авторы документа рекомендуют возбудить уголовные дела в отношении истцов, подававших иски в ЕСПЧ и выигравших их, а также взыскать с них ранее выплаченные им суммы с учётом инфляции и компенсацию ущерба для имиджа и репутации страны.

* организация запрещена на территории Российской Федерации

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