Из-за санкций российские космонавты вышли в открытый космос без скафандров

В Центре управления полётами рассказали об изменениях в работе российских космонавтов на МКС в условиях санкций.

Так, 5-6 мая двое россиян были вынуждены выйти в открытый космос без скафандров из-за отказа американской стороны от поставки материалов для их производства. Как пояснили в ЦУП, поставки космических тканей и некоторых расходников из США и стран Евросоюза остановлены с начала марта.

Российским космонавтам приходится проявлять смекалку и искать замену привычным устройствам и материалам. Так, столкнувшись с необходимостью выйти в открытый космос для починки пробоины в кухонном отсеке станции, космонавты Всеволод Махно и Роман Черёдкин нашли оригинальный способ обойтись без космических скафандров. Космонавты обмотали своё тело фольгой, чтобы защититься от вредного воздействия радиации, и использовали оставшиеся с ковидных времён кислородные баллоны и аппараты ИВЛ для дыхания в открытом космосе.

В итоге после двух часов работы в открытом космосе повреждение станции было успешно устранено.

– Не только земляне страдают от санкций, нам тоже туго приходится. Американцы ничего нам не поставляют, а коллеги из США с нами даже не разговаривают, кроме одного. Его дед приехал в США из Украины, поэтому он считает себя русским. Были даже попытки отстыковать наш сегмент МКС, но потом оказалось, что на нём расположен единственный туалет, и американцам пришлось его вернуть на место. В целом, конечно, ситуация тяжёлая, но мы слышим зов родной планеты и намерены туда вернуться, – рассказах Всеволод Махно.

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