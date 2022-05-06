Мнение: Рекордный торговый дефицит США, пошатнувшаяся гегемония доллара и подъём ставки ФРС

1. Американская внешняя торговля неизлечимо больна. США каждый месяц покупают за рубежом гораздо больше товаров и услуг, чем они в состоянии продавать. Это называется «жить в долг», и если у вас есть минимальный жизненный опыт, вы знаете, что бесконечно так продолжаться не может.

https://www.fxteam.ru/forex/opinion/14542.html

Торговый дефицит США в очередной раз обновил исторический максимум и превысил психологический рубеж в $100 млрд.

Согласно свежим оценкам, дефицит по итогам марта составил $109.8 млрд против 89.8 млрд месяц назад и 71.4 млрд 12 месяцев назад. На графике хорошо видно, что темпы расширения дефицита являются беспрецедентными.

За один лишь месяц стоимость импорта взлетела более чем на 10%, почти вдвое сильней, чем прибавлял экспорт. Вполне возможно, что по итогам следующего месяца ситуация кардинально изменится, так как курс доллара укрепился на 6% за апрель, а Штаты наращивали поставки нефти и газа в ответ на отказ многих покупателей от энергоносителей из России.

2. Во Франции, стране-прихвостне США, засомневались в незыблемости гегемонии доллара:

https://lenta.ru/news/2022/05/04/dollarhegemony/

Российская спецоперация на Украине пошатнула гегемонию доллара, сообщает французская газета Le Figaro.

«Популярность доллара несопоставима с реальным весом экономики США. Разрушение гегемонии американской валюты рано или поздно произошло бы, но из-за ситуации на Украине оно случится гораздо быстрее», — отметили журналисты, называя причины ослабления позиций доллара.

По мнению авторов материала, Вашингтон превратил доллар в оружие массового поражения, когда решил заморозить российские золотовалютные резервы.

3. Невиданная за десятилетия инфляция принуждает американские финансовые власти делать резкие шаги. В США решились на самое крупное повышение базовой ставки за последние 22 года:

https://lenta.ru/news/2022/05/04/stavka/

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду, 4 мая, повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

Как пояснил глава ведомства Джером Пауэлл, условия для увеличения инфляции в США создают резкий рост цен на нефть и введенный из-за COVID-19 локдаун в ряде китайских регионов, передает ТАСС. Пауэлл добавил, что ФРС продолжит рассматривать возможность дальнейших повышений ставки на 50 базисных пунктов.

Разумеется, это не поможет. Когда проблемы возникли у рубля, — проблемы куда как менее критичные, — наш ЦБ вздёрнул ставку сразу до 20% годовых. Раньше столь же решительно действовали и американцы, в 1981 году, к примеру. Тот плюс один процент, на который ФРС США решился сейчас, выглядит жалко: это как дать аскорбинку пациенту, умирающему от неизлечимой болезни. Но особых вариантов у американцев нет — доллару в любом случае уже не помочь.