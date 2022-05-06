 

Егор Перегудов станет новым худруком Театра Маяковского

06.05.2022, 18:25, Разное
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В столичном департаменте культуры поддержали предложение труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского о назначении Егора Перегудова на должность художественного руководителя учреждения. Он вступит в должность в пятницу, 13 мая.

Перегудов считает театр уникальным, ведь у того, по его словам, есть свой дух и атмосфера. Особенно важной для нового худрука является связь учреждения с режиссерским факультетом ГИТИСа, ведь его выпускники – это значительная часть труппы.

Назначение Перегудова поддержали Светлана Немоляева, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева и другие артисты.

“Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое”, – высказался о своем назначении Егор Михайлович.

Егор Перегудов – 38-летний театральный режиссер и педагог, переводчик. Он является лауреатом международной премии Станиславского в номинации “Перспектива”, а также обладателем премии “Хрустальная Турандот”. В 2005-м он окончил Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тереза по специальности “синхронный перевод”, а в 2010-м – режиссерский факультет ГИТИСа.



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