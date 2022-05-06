Волшебное масло березы своими руками: помогает избавиться от целлюлита, перхоти и не только

Береза широко используется в народной медицине и косметологии. Недаром березовые веники считаются одними из лучших для русской бани. Но мы расскажем о целебной силе и способе приготовления масла, получаемого из листьев дерева.

Действенное средство от целлюлита

В борьбе с целлюлитом эффективно поможет березовое масло, которое хорошо зарекомендовало себя в решении этой проблемы. Оно содержит флавоноиды, сапонины и дубильные вещества, влияющие на высвобождение свободных радикалов, нарушающих защитный барьер кожи.

В результате кожный покров становится более мягким и эластичным. Раздражающая глаз “апельсиновая корка” разглаживается. Питательные кремы легче проникают в глубокие слои дермы, наполняя полезными веществами и защищая от вредных факторов окружающей среды.

Также эссенция из березы стимулирует кровообращение, особенно во время массажа. Улучшается кровоток, ускоряется метаболизм кожи, выводятся накопившиеся токсины.

Полезные свойства

Помимо пользы для кожи масло из березовых листочков славится и другими целебными свойствами. Оно препятствует воспалению, заживляет раны, убивает вредные микроорганизмы. В нем много биологически активных компонентов, таких как сапонины, дубильные и горькие вещества, флавоноиды, бетул-фенолы, каротин, эфирные масла, витамины и минералы.

Березовый настой применяют:

При лечении перхоти и выпадении волос. Масло аккуратно втирают в кожу головы, оставляют на полчаса и смывают остатки шампунем. Болях в спине, подагре, ревматизме, артрите. Наносят на больные участки и слегка массируют. Заложенности носа. Чистую эссенцию без добавления эфирных масел закапывают 2-3 раза в день по 3-4 капли.

Очищение и пилинг

Березовое масло лучше всего наносить после душа, потому что кожа тогда влажная, поры расширены и полезные вещества легче проникают в дерму. Сам процесс будет щадящим, не раздражающим кожный покров.

Наносить экстракт можно руками или специальной перчаткой, предназначенной для душа-пилинга. С помощью этой процедуры вы удалите лишнюю омертвевшую кожу, которая образовалась в течение дня, и позволите маслу достичь нижних слоев кожи.

Возьмите немного масла и начните массировать интенсивными круговыми движениями сверху вниз. Сочетайте их с пощипыванием частей тела. Действуйте до тех пор, пока масло не впитается и не будет оставлять жирных следов.

Сбор сырья

Для сбора лучше всего подходят смолистые молоденькие листочки березы, глянцевые на вид, словно покрытые лаком. Можно использовать летнюю листву и даже вытяжку из сушеного сырья, однако целебного масла из них получится меньше.

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Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Чтобы не наносить деревьям вред, обрывайте всего по нескольку листьев с каждой ветки, а не все подряд. Или срезайте по паре нижних веток садовыми ножницами с разных деревьев. Для приготовления порции масла много сырья не потребуется, достаточно 2 горсти.

Подготовка зеленой массы

Собранные ветки и листья необходимо промыть от пыли и хорошенько просушить. Важно, чтобы в процессе приготовления вода не смешалась с маслом, иначе оно быстро испортится.

Сырье раскладывают тонким слоем на полотенце или чистой бумаге и ждут, когда зелень чуть подвянет. Сушка займет 1-2 дня.

Ингредиенты

Для приготовления волшебного масла понадобятся:

2 горсти свежих либо сушеных березовых листьев. Растительное масло, имеющееся в наличии. Помимо традиционного подсолнечного специалисты советуют попробовать оливковое, льняное, кунжутное. Интересный эффект дает смесь различных видов масел. По желанию – другие эфирные масла. Например, можно добавить после приготовления в полученную березовую эссенцию 10 капель масла кипариса, по 5 капель розмарина и лимона.

Эффект усилится, если вместо или вместе с листьями использовать почки березы.

Способ приготовления

Порежьте или порубите подвявшие листья березы. Насыпьте в стеклянную емкость и залейте растительным маслом с таким расчетом, чтобы оно на 2-3 см возвышалось над зеленой массой.

Чтобы испарилась лишняя влага, оставшаяся в листьях, сверху банку прикройте плотной натуральной тканью. Например, льняной.

Спустя 3-4 суток снимите тряпочку и плотно закройте капроновой крышкой. Поместите посуду в теплое темное место. Дайте настояться 2-3 недели, периодически помешивая и проверяя, нет ли плесени. В финале продукт необходимо процедить и добавить эфирные масла для запаха, если захотите.

Чтобы приготовить натуральный скраб, добавьте в масло перетертые высушенные листья березы, соль либо сахар. Его используют во время приема душа. В конце остатки необходимо смыть мылом или гелем.

Хранится вещество от полугода до года. Перед применением проверьте кожу на аллергическую реакцию, смазав небольшой участок.