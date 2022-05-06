Президент Никарагуа – НАТО использует Украину для ослабления России

Лидер Никарагуа Даниэль Ортега назвал конфликт на Украине необъявленной мировой войной, добавив, что при помощи этой страны Североатлантический альянс надеется ослабить Россию, передаёт TN8. При этом Ортега призвал начать диалог для достижения мира, предупредив США и НАТО, что им не удастся военными средствами победить Россию или потопить страну экономическими санкциями.



АР

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО использует Украину, чтобы добиться ослабления РФ в стратегическом плане, пишет TN8.

Как отмечается на сайте никарагуанского телеканала, Ортега рассказал об украинском конфликте в своей речи на церемонии, посвящённой Дню национального достоинства. По словам главы государства, речь идёт о необъявленной мировой войне, «потому что это не война Российской Федерации с Украиной, где мы прекрасно знаем причины, которые были у Российской Федерации в плане защиты своего суверенитета».

Президент Никарагуа заявил, что на данный момент очевидно, что речь идёт не о конфликте между Россией и Украиной, учитывая, что «США вкладывают туда миллиарды долларов в виде современного вооружения».

По его мнению, в рамках конфликта «НАТО использует Украину, чтобы попытаться нанести удар для стратегического ослабления России», также угрожая Китаю. «Другими словами, это безумие гегемонистской политики во главе с Соединёнными Штатами», — добавил лидер республики.

Не обошёл в своей речи президент и вопрос роста цен на энергоресурсы. По его словам, он знает, что в США и странах Европы люди «жалуются на то, во сколько им сейчас обходится заправиться бензином», однако рост цен влияет не только на их уровень жизни, но и на жителей Никарагуа.

«Мы переживаем трудное время из-за тех, кто применял и продолжает применять санкции, которые наносят вред всем», — приводит TN8 слова президента.

При этом Ортега призвал Соединённые Штаты и Североатлантический альянс не заблуждаться, полагая, что им удастся военными средствами победить Россию или потопить страну своей агрессией или экономическими санкциями. Единственным выходом из украинского конфликта он назвал диалог и переговоры ради мира.

Ортега добавил, что необходимо сообща работать над тем, чтобы отказаться от менталитета холодной войны, к чему ранее призывал китайский лидер Си Цзиньпин. «В честь генерала Сандино* мы говорим нашему народу и международному сообществу, что приветствуем этот призыв председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина содействовать безопасности для всех в мире», — отметил президент.

* Примечание ИноТВ: 4 мая 1927 года генерал Аугусто Сесара Сандино отказался признать пакт Эспино Негро, навязанный Никарагуа государственным секретарём США Генри Стимсоном, и начал борьбу за освобождение страны.