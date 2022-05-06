Группа протестующих из Еревана отбила у Азербайджана часть территории Нагорного Карабаха

Ереванские протестующие, сторонники Роберта Кочаряна и Артура Ванецяна после окончания митингов в столице Армении направились на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

За первые сутки митингующим удалось добиться значительного успеха и освободить территорию Шушинского района.

Как сообщают очевидцы, азербайджанские военные, увидев колонну с флагами Армении и Нагорного Карабаха (Арцаха), бросились в бегство либо сдались в плен. Из города Шуши в экстренном порядке на территорию Азербайджана эвакуированы все управленцы. Над зданием городской администрации водружены государственные флаги Армении и НКР.

– В то время, как предатель Пашинян пытается сдать сначала Арцах, а потом и территорию Армении Азербайджану и Турции, мы не стушевались и решили действовать единолично. Часть протестующих осталась перекрывать важнейшие транспортные магистрали Еревана и других городов, другая часть отправилась освобождать оккупированные азербайджанцами территории, – заявил участник специальной военной операции Вазген Саркисян.

В ближайшее время колонна пойдет освобождать другие территории НКР.

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