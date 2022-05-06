 

Группа протестующих из Еревана отбила у Азербайджана часть территории Нагорного Карабаха

06.05.2022, 17:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ереванские протестующие, сторонники Роберта Кочаряна и Артура Ванецяна после окончания митингов в столице Армении направились на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

За первые сутки митингующим удалось добиться значительного успеха и освободить территорию Шушинского района.

Как сообщают очевидцы, азербайджанские военные, увидев колонну с флагами Армении и Нагорного Карабаха (Арцаха), бросились в бегство либо сдались в плен. Из города Шуши в экстренном порядке на территорию Азербайджана эвакуированы все управленцы. Над зданием городской администрации водружены государственные флаги Армении и НКР.

– В то время, как предатель Пашинян пытается сдать сначала Арцах, а потом и территорию Армении Азербайджану и Турции, мы не стушевались и решили действовать единолично. Часть протестующих осталась перекрывать важнейшие транспортные магистрали Еревана и других городов, другая часть отправилась освобождать оккупированные азербайджанцами территории, – заявил участник специальной военной операции Вазген Саркисян.

В ближайшее время колонна пойдет освобождать другие территории НКР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Вакцина не ослабляет иммунитет и не может заразить коронавирусом

15.07 / Александр Васильев: «Елену Проклову домогались из-за ее сексуальной энергии»

27.01 / В случае вторжения России солдатам ВСУ на фронте будут выдавать по 100 грамм водки «Путинка»

06.03 / При создании беспилотных автомобилей «Яндекс» по ошибке использовал женскую логику

23.08 / Более миллиона россиян примут участие в онлайн-выборах в Госдуму

19.11 / В Москве женщина избила и ранила знакомую ножом у дверей супермаркета

21.06 / Как нарисовать одинаковые стрелки с помощью пластиковой карточки: косметические лайфхаки

18.04 / Представлен робот, который поможет лечить инсульт дистанционно

13.08 / Политологи прокомментировали акцию для участников электронного голосования

09.05 / Молодогвардейцы поздравили ветеранов с Днем Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика