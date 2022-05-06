Пентагон заявил, что делится разведданными с Киевом только для обороны

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг утверждения американских СМИ о том, что Вашингтон пишет украинской стороне данные о местонахождении российских офицеров на поле боя для нанесения по ним ударов. По словам Кирби, США передают Киеву некоторые данные разведки только для того, чтобы «помочь украинцам защитить свою страну», передаёт WION.



AP

Пентагон опроверг в четверг появившиеся в СМИ утверждения о том, что американская сторона передаёт полученные разведслужбами данные о местонахождении российских офицеров, чтобы помочь Украине их убить, сообщает WION. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон предоставляет некоторые разведданные только для того, «чтобы помочь украинцам защитить свою страну», говорится в статье.

Это официальное заявление стало реакцией военного руководства США на резонансный репортаж газеты The New York Times, поясняет WION. В статье утверждалось, что украинская армия убила «многих» российских офицеров, используя информацию, полученную от американских спецслужб, пишет WION.

Первое сообщение об этом появилось на телеканале NBC, который передал, что Киев «направил запрос» в отношении корабля, который шёл по курсу в Чёрном море, а США затем помогли подтвердить его местонахождение и определить, что это крейсер «Москва».

В то же время информационное агентство AFP распространило заявление ещё одного неназванного официального представителя американских властей, который заверил, что США не предоставляли Киеву никакой конкретной информации для нанесения ударов по кораблям, сообщает WION.