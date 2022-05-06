В ЕС будут выдавать паспорта на основании теста ДНК

Европарламент принял поправки в закон “О порядке получения гражданства Европейского Союза”.

С 1 июля 2022 года все государства-члены ЕС обязаны предоставлять гражданство на основании теста ДНК.

– Люди могли покидать свою Родину по разным причинам: работа, учёба, религиозные и политические гонения. По разным оценкам более 100 миллионов человек, предки которых родились в ЕС, сегодня проживают вне Содружества. Мы протянем руку помощи этим людям – если тест ДНК покажет, что у вас больше 20% генов одного из народов ЕС, вы имеете право на европейский паспорт, – заявил комиссар по разнообразию Европарламента Шарль Морель.

Пройти тест ДНК на этническое происхождение смогут граждане всех государств ООН, в том числе России и Белоруссии. В ближайшее время на сайте Европарламента будет опубликован список авторизированных лабораторий.

Согласно принятому закону, гражданство на основании теста ДНК будет предоставляться в упрощённом порядке, без экзаменов на знание государственного языка и местного законодательства.

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