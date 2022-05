Академик Александр Чучалин: при ковиде легкое настолько изуродовано, что его трудно узнать



3

минуты

По данным Университета Джонса Хопкинса, которые привел профессор, академик РАН Александр Чучалин, 29% выписанных пациентов, перенесших ковид, были повторно госпитализированы, из них — 12% умерли[1]. Основными причинами смертности больных в постковидном периоде являются патологические изменения в легких и тромбоэмболические осложнения. При этом наличие фибротических процессов в легочной ткани — часто доминирующий фактор.

«Легкое настолько изуродовано, что его трудно узнать. Представьте себе, нежная легочная ткань, как снежным облаком, за предельно короткое время накрывается плотным инфильтратом, вызванным уже фиброзными изменениями. Идет ремоделирование легочной ткани, она сжимается», — рассказывает Александр Чучалин.

По его словам, важным маркером острого повреждения легких и респираторного дистресс-синдрома является избыток гиалуроновой кислоты в альвеолярном пространстве и интерстиции. При такой картине наблюдается феномен матового стекла, который, согласно данным McGroder C.F., может длительно сохраняться у 39% пациентов[2].

Академик отметил важность внедрения инновационных подходов в терапии осложнений COVID-19, отметив свой опыт применения препарата «Лонгидаза®» на основе гиалуронидазы, который позволяет скорректировать метаболизм гиалуроновой кислоты. «Для борьбы с продолжительным постковидным синдромом необходимо уделять внимание комбинированной терапии с препаратом «Лонгидаза®», который мы активно применяем у пациентов в нашей клинике», — отметил Александр Чучалин

Профессор, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по УФО, д. м. н. Галина Игнатова обратила внимание на то, что при фиброзных изменениях и дисбалансе гиалуроновой кислоты нарушается газообмен в легких, кислород перестает поступать в капиллярное ложе, пациент может страдать серьезной одышкой, как в острой фазе заболевания, так и в постковидном периоде.

У 47% пациентов в течение полугода после выписки сохраняются постковидные симптомы, при этом у 21% — это общая слабость, а 14,5% больных страдают одышкой[3]. Такой информацией поделилась Галина Игнатова, сославшись на данные Сеченовского Университета. Профессор рассказала о результатах исследования Dissolve, которое показало, что применение стабилизированного фермента гиалуронидаза благоприятно сказывается на физическом состоянии переболевших пациентов и помогает им быстрее восстановиться.

«Мы использовали российский препарат «Лонгидаза®», содержащий фермент бовгиалуронидазу, в рамках рутинной клинической практики. Препарат снижает избыточное количество гиалуроновой кислоты, которая способна поддерживать воспаление и провоцировать отек в легких, повышать вязкость секрета», — комментирует Галина Игнатова.

Анна Петухова, врач-пульмонолог, зав. городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ №6 г. Екатеринбурга подтвердила, что одышка является одним из самых тревожных симптомов в постковидном периоде и, согласно собственным данным отделения, сохраняется у 45% переболевших пациентов. «Язык одышки» очень многообразен, есть более 20 паттернов его поведения, и задача врача — правильно оценить этот симптом у разных групп пациентов», — резюмировала Анна Петухова.

Возвращаясь к данным исследования Dissolve, Анна Петухова уточнила, что около 3/4 из тех пациентов, которые принимали «Лонгидазу» имели устойчивое снижение одышки, в то время как в группе контроля около половины пациентов не демонстрировали положительной динамики.

О целесообразности терапевтического применения «Лонгидазы» говорила и профессор Наталья Теплова, зав.кафедрой клинической фармакологии лечебного Факультета Пироговского Университета. Она указала на системное действие препарата, отметив, что он снижает отечность тканей и улучшает микроциркуляцию, а также оказывает противофиброзное действие, не повреждая нормальную соединительную ткань, а вызывая изменения в патологических очагах. Наиболее выраженным действие «Лонгидазы», по ее словам, было при терапии тяжело больных пациентов.

При профилактике и лечении фиброза «Лонгидаза®» имеет ряд преимуществ, так как не вызывает нежелательное подавление иммунитета и не оказывает негативного влияния на функцию печени, отметила Любовь Новикова, к.м.н., врач-пульмонолог высшей категории, доцент кафедры пульмонологии ФПО ПСПБГМУ им. академика И.П. Павлова.

О том, что переболевшим пациентам не стоит затягивать с проведением контрольных обследований и реабилитацией рассказал Виталий Середа, врач-пульмонолог, профессор, д.м.н., доцент Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, зам. главного врача по стационарной медицинской помощи Международный медицинский центр «СОГАЗ». Он сделал акцент на том, что переболевшие ковидом пациенты, должны обязательно пройти исследование функции легких, наблюдая этот показатель в динамике.

В исследовании Dissolve принимали участие 160 пациентов после перенесенного COVID-19 из 13 медицинских центров (9 городов России). Одна группа проходила реабилитацию с применением препарата «Лонгидаза®», для другой группы — проводили динамическое наблюдение без применения препарата. В результате, после курса приема пациенты быстрее восстанавливались, демонстрируя более выраженное улучшение форсированной жизненной емкости легких, толерантности к физической нагрузке, одышки, а также показателя насыщения крови кислородом.

[1] Molly Walker, MedPage Today, March 31 2021

[2] McGroder CF, Zhang D, Choudhury MA, Salvatore MM, D’Souza BM, Hoffman EA, Wei Y, Baldwin MR, Garcia CK. Pulmonary fibrosis 4 months after COVID-19 is associated with severity of illness and blood leucocyte telomere length. Thorax. 2021 Dec;76(12):1242-1245. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217031. Epub 2021 Apr 29. PMID: 33927016; PMCID: PMC8103561.

[3] Munblit D, Bobkova P, Spiridonova E, et al. Incidence and risk factors for persistent symptoms in adults previously hospitalized for COVID-19. Clin Exp Allergy. 2021; 51(9): 1107-1120. https://doi.org/10.1111/cea.13997