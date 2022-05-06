Ко Дню Победы похолодает

Благодаря антициклону с запада в центрально-европейской части России еще пару дней подержится преимущественно солнечная и сухая погода.

Перемены грядут накануне 9 мая. С атмосферным фронтом атлантического циклона ожидаются дожди и ощутимое похолодание…

По-весеннему солнечной и тёплой погода сохранится только в регионах средней полосы. На севере, после прохождения холодного фронта, резко похолодает, на Юге – сохранит своё влияние относительно холодная воздушная масса.

В Москве и Ярославле облачно с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье вечером – кратковременные дожди. Днем до +18 градусов, ночью не ниже 10 тепла.

В Санкт-Петербурге похолодает, пройдут кратковременные дожди: в субботу +16 … +18 градусов, в воскресенье +8 … +10 градусов.

Через регионы Русского Севера пройдёт холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями, в Заполярье – со снегом. В Мурманске в субботу около +10 градусов, в воскресенье не выше +3 градусов. В Архангельске в субботу +14 … +16, в воскресенье +5 … +7. В Сыктывкаре +15 … +17 градусов, без существенных осадков.

В Черноземье антициклон удержит сухую солнечную погоду. В Курске и Воронеже +15 … +17 градусов.

В Поволжье, в антициклоне, погода будет по-весеннему солнечной и сухой. В Кирове и Нижнем Новгороде +13 … +15 градусов. В Пензе и Саранске в субботу +13 … +15, в воскресенье +17 … +19. В Казани +14 … +16, в Самаре +13 … +15.

На Юге благодаря влиянию атмосферного фронта сохранится прохладная, а в горах дождливая погода. В Ростове-на-Дону +16 … +18 градусов, пасмурно. В Краснодаре +12 … +14, без существенных осадков. В Сочи +12 … +14, дождь. В Ялте +13 … +15, без существенных осадков. Во Владикавказе +5 … +7, дождь.

На Урал солнечный антициклон принесёт весеннюю погоду. В Екатеринбурге в субботу +12 … +14 градусов, в воскресенье +17 … +19 градусов. В Челябинске в субботу +14 … +16, в воскресенье +17 … +19.

В Западной Сибири будет солнечно, но потеплеет пока не везде. В Омске в субботу +10 … +12 градусов, в воскресенье +15 … +17. В Новосибирске +10 … +12.

На юге Дальнего Востока, на фоне повышения атмосферного давления, будет по-весеннему солнечно и тепло. Во Владивостоке в субботу +11 … +13 градусов, в воскресенье +13 … +15. В Хабаровске +13 … +15.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым День Победы был в 2010 году: +27,5 градуса. А в этот день 1999 года в городе было холодно: -2,9 градуса.