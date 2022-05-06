Очередное страшное – Личное мнение
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И хотя я даже примерно не представляю, кто такой стример Никоглай, с ним сегодня ночью случилось страшное.
В районе Белорусской произошло смертельное ДТП:
https://t.me/lenamiro/11479
Никоглай со своими друзьями на Панамере ехал со всеми в потоке по улице. Наперерез ему, на красный, вылетел каршеринговый автомобиль.
А каршеринге есть 1 или 2 погибших. Никоглай тоже пострадал — ударился, а его пассажир, боец ММА Асхаб Магомедов вывихнул плечо и тоже оказался в больнице.
Слава Б-гу, эти ребята живы. Чего не скажешь о тех, кто был в арендованном автомобиле.
Фото: Соцсети
Свидетели говорят, что слышали запах перегара из машины виновника — так ли это, покажет экспертиза.
Почему так часто происходят чудовищные аварии, в которых задействованы автомобили каршеринга?
Я отвечу: это закономерно.
Когда ты только получаешь права, влезаешь в папину машину, ты точно будешь очень осторожна, пока не научишься хорошо водить.
А если вокруг куча арендных автомобилей? Бери не хочу, как говорится.
Представим себе гипотетическую ситуацию, когда в поддавшей компании один вспоминает, что у него есть водительские права.
Опыт? Осторожность? Ни того, ни другого. А ещё алкоголь притупляет страх.
Я считаю, что фирмы-каршеринги следует обязать ужесточить правила для своих водителей. Чтобы получить доступ к арендному автомобилю, человек обязан иметь не только права, опыт, но и свой автомобиль в прошлом.
Была своя машина? Например, три года. Значит, с большей долей вероятности ты умеешь осторожно ездить.
Очень страшно, когда ты, ничего не нарушая, едешь в потоке, а тебе наперерез несётся кто-то.
А пока — всем соболезную. Дептрансу столицы желаю ужесточить правила для каршеринга.
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Источник: Лена Миро
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