 

Очередное страшное – Личное мнение

06.05.2022, 13:00, Разное
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И хотя я даже примерно не представляю, кто такой стример Никоглай, с ним сегодня ночью случилось страшное.

В районе Белорусской произошло смертельное ДТП:

https://t.me/lenamiro/11479

Никоглай со своими друзьями на Панамере ехал со всеми в потоке по улице. Наперерез ему, на красный, вылетел каршеринговый автомобиль.

А каршеринге есть 1 или 2 погибших. Никоглай тоже пострадал — ударился, а его пассажир, боец ММА Асхаб Магомедов вывихнул плечо и тоже оказался в больнице.

Слава Б-гу, эти ребята живы. Чего не скажешь о тех, кто был в арендованном автомобиле.


Фото: Соцсети

Свидетели говорят, что слышали запах перегара из машины виновника — так ли это, покажет экспертиза.

Почему так часто происходят чудовищные аварии, в которых задействованы автомобили каршеринга?

Я отвечу: это закономерно.

Когда ты только получаешь права, влезаешь в папину машину, ты точно будешь очень осторожна, пока не научишься хорошо водить.

А если вокруг куча арендных автомобилей? Бери не хочу, как говорится.

Представим себе гипотетическую ситуацию, когда в поддавшей компании один вспоминает, что у него есть водительские права.

Опыт? Осторожность? Ни того, ни другого. А ещё алкоголь притупляет страх.

Я считаю, что фирмы-каршеринги следует обязать ужесточить правила для своих водителей. Чтобы получить доступ к арендному автомобилю, человек обязан иметь не только права, опыт, но и свой автомобиль в прошлом.

Была своя машина? Например, три года. Значит, с большей долей вероятности ты умеешь осторожно ездить.

Очень страшно, когда ты, ничего не нарушая, едешь в потоке, а тебе наперерез несётся кто-то.

А пока — всем соболезную. Дептрансу столицы желаю ужесточить правила для каршеринга.

Источник: Лена Миро



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