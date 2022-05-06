 

Московские волонтеры позаботятся о ветеранах и участниках акции “Бессмертный полк”

06.05.2022, 11:25, Разное
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Через несколько дней вся Россия будет отмечать 77-ую годовщину победы советского народа в Великой отечественной войне. Торжественные мероприятия и патриотические акции пройдут во всех городах нашей страны, но а сердцем праздника станет, конечно же, Москва. Для помощи жителям и гостям столицы уже привлечены более пяти с половиной тысяч волонтеров.

В городе 9 мая пройдет традиционное шествие “Бессмертный полк”. Его организацией займутся, в том числе, волонтеры. Кроме того, они будут встречать и оказывать всяческую помощь ветеранам, прибывающим в Москву из других регионов России. Об этом рассказала заместитель главы города Наталья Сергунина:

“В этом году больше 5,5 тысячи волонтеров помогают столице в проведении празднования Дня Победы. Они встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие “Бессмертный полк” — сопроводят его участников по всему маршруту”.

Отметим, что гости и жители столичного региона смогут обратиться за помощью к волонтерам на семи вокзалах и в трех аэропортах Москвы с 08:00 до 22:00. Добровольцы не только встретят ветеранов, но и разместят их в залах ожидания повышенной комфортности. Они также помогут вызвать транспорт и сопровождение. Кроме того, у молодых людей можно узнать детали праздничной программы.



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