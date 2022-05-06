 

«Нападки на нашу демократию» — экс-конгрессмен раскритиковала Байдена, назвавшего оппозицию экстремистами

06.05.2022, 10:48, Разное
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Президент США заявил, что сторонники Трампа составляют «самую экстремистскую политическую организацию в современной истории Америки», передаёт Fox News. Бывший конгрессмен от штата Гавайи демократ Тулси Габбард назвала такую риторику «возмутительной» и призвала американцев противостоять авторитарным замашкам нынешней администрации.

Продолжим обсуждение вместе с бывшим конгрессменом Тулси Габбард. Она сейчас с нами на связи. Тулси, я хотел бы, чтобы Вы прокомментировали слова Байдена: «MAGA-толпа* — самая экстремистская политическая организация в современной истории Америки». Начнём с антифа, BLM, я имею в виду организацию BLM: «Чего мы хотим? Мёртвых копов! Когда мы этого хотим? Сейчас!» Вы в Демократической партии, как Вы на это реагируете? Это ведь явный абсурд!

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Хуже, чем абсурд, Шон. Это совершенно отвратительно и возмутительно. Когда вы видите, как президент Соединённых Штатов Америки называет миллионы американцев, по сути, террористами… Людей, у которых противоположные политические взгляды, людей, голосовавших против него. Он называет их террористами, чтобы запугать их и заставить молчать.

И мы знаем это, потому что мы уже это слышали. Как от него, так и от его генерального прокурора. Помните, его генеральный прокурор заявил, что все, у кого «экстремистские или антивластные взгляды», станут объектами расследований и, возможно, подвергнутся судебному преследованию со стороны их подразделения по борьбе с внутренним терроризмом.

Итак, он, по сути, говорит, что эта «MAGA-толпа» хуже террористов. Это возмутительно. И все американцы, которые сейчас смотрят, все американцы, которые это видели… Как бы вы ни относились к «MAGA-толпе», это авторитарные нападки на нашу свободу. И нам надо вместе решительно противостоять этой попытке запугать и заставить молчать всех, чьи политические взгляды отличаются или противоречат тому, что продвигает этот президент и его администрация. Это нападки на нашу демократию.

Дата выхода в эфир 04 мая 2022 года.

* Сторонники экс-президента США Дональда Трампа. MAGA — аббревиатура от предвыборного лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой!») (прим. ИноТВ).

 



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