 

Регистрация дач будет занимать всего 3 дня

06.05.2022, 10:05, Разное
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Правительство РФ одобрило ряд мер, направленных на поддержку строительной области. В частности, значительно ускорился процесс регистрации дач, индивидуальных домов, приусадебных участков, гаражей и хозяйственных построек.

Теперь кадастровый учет «бытовой недвижимости» вместо десяти дней будет занимать от 3 до 5 рабочих дней. Соответствующее требование прописано в законе № 124-ФЗ.

Упрощен процесс оформления новых или реконструируемых дорог, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач и других линейных объектов. Это, в том числе, ускорит процесс социальной газификации.

Закон также освободил застройщиков от повторной подачи документов, уже направленных в госструктуры. Кроме того, за счет оптимизации процедур примерно на год сокращается срок возведения ключевые объектов инфраструктуры. Это также позволит удешевить процесс строительства.



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