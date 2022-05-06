Регистрация дач будет занимать всего 3 дня

Правительство РФ одобрило ряд мер, направленных на поддержку строительной области. В частности, значительно ускорился процесс регистрации дач, индивидуальных домов, приусадебных участков, гаражей и хозяйственных построек.

Теперь кадастровый учет «бытовой недвижимости» вместо десяти дней будет занимать от 3 до 5 рабочих дней. Соответствующее требование прописано в законе № 124-ФЗ.

Упрощен процесс оформления новых или реконструируемых дорог, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач и других линейных объектов. Это, в том числе, ускорит процесс социальной газификации.

Закон также освободил застройщиков от повторной подачи документов, уже направленных в госструктуры. Кроме того, за счет оптимизации процедур примерно на год сокращается срок возведения ключевые объектов инфраструктуры. Это также позволит удешевить процесс строительства.