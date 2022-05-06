 

Собянин подвел промежуточные итоги работы проекта “Москва – с заботой об истории”

06.05.2022, 10:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти российской столицы три года назад запустили уникальный проект с целью сохранить семейные архивы, посвященные победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. В рамках проекта москвичи могут обратиться в офисы “Мои документы”, чтобы передать дорогие им вещи в Главное архивное управление города для реставрации и хранения.

Промежуточные итоги работы проекта “Москва – с заботой об истории” подвел глава столичного региона Сергей Собянин. По его словам, жители города уже передали в Главархив 10,8 тысяч документов и принадлежностей времен ВОВ, в том числе, письма, фотографии, дневники, предметы гардероба и быта.

Специалисты переводят полученные письма и фотографии в электронный вид, а также размещают их на сайте – виртуальном музее “Москва – с заботой об истории”. Любой желающий может ознакомиться с представленными материалами на специализированном портале.

“Через несколько дней мы будем праздновать 77-ю годовщину Победы. Вот уже четыре поколения москвичей свято хранят в семейных архивах фронтовые письма, фотографии, ордена и медали, военные гимнастерки и другие вещи своих дедов и прадедов-фронтовиков”, – подчеркнул Собянин.

Градоначальник также отметил, что в рамках столичного проекта семейным реликвиям присваивается статус особо ценных документов Архивного фонда Москвы.

В экспозиции виртуального музея уже представлены макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года, карты Генерального штаба Красной Армии и другие ценные экспонаты времен ВОВ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Больше никакой изоляции: королева Летиция и король Филипп с дочерьми открыли театральный фестиваль

23.11 / При взрыве в Карабахе пострадал российский офицер

29.08 / Кабо-Верде проведёт референдум о самоопределении в сентябре

27.10 / Скандалы: «Обещал партнерам «покровительство», но не предоставил его»

23.04 / «Памятник газового господства России» – польский депутат призвал срочно демонтировать «Северный поток — 2»

02.10 / Мнение: Про сбитый азербайджанский вертолет

24.07 / Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

09.05 / Польский политэксперт назвал причины антиамериканских настроений в Германии

03.01 / Какой цвет подойдет женщине за 60: подборка оттенков окрашивания волос, модных в 2022 году

15.03 / За выходные в Подмосковье бесплатно раздали 13 тысяч блинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика