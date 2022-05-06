Землетрясение 2020 годa стало причиной землетрясения в следующем году

Изучение двух мощных землетрясений в прилегающих районах у полуострова Аляска в 2020 и 2021 годах показывает связь между ними.

Это также предполагает, что они могут быть частью 80-летнего каскада разрывов вдоль разлома. Исследование было опубликовано сегодня в журнале Science Advances доцентом Геофизического института Фэрбенкса Университета Аляски Ронни Грапентином и доцентом Мичиганского государственного университета Джули Эллиотт. Также в число соавторов вошел исследователь UAF Ревати М. Парамешваран.

Исследователи также пришли к выводу, что два глубоких землетрясения на Алеутско-Аляскинском меганадвиговом разломе, где Тихоокеанская плита скользит под Североамериканскую плиту, могли приблизить неглубокие участки разлома к разрушению. Они добавляют, что их исследование поможет ученым лучше понять перенос напряжения и возникновение землетрясений в регионе и в целом.

– Одно сильное землетрясение увеличивает нагрузку на соседнюю часть меганадвига. Этот участок затем разрывается и увеличивает нагрузку на следующий участок разлома, как отсроченные костяшки костяшек, — сказал Грапентин. — И это то, что мы здесь наблюдаем.

Первое из двух крупных землетрясений, известное как Симеоновское, произошло 21 июля 2020 года. Оно имело магнитуду 7,8, произошло около Шумагинских островов к югу от полуострова Аляска и разошлось на запад.

Второе землетрясение, Чигникское, произошло чуть более чем через год, 28 июля 2021 года. Оно было зарегистрировано с магнитудой 8,2, было расположено к югу от полуострова Аляска и к северо-востоку от Симеоновского землетрясения и разошлось на восток.

Два землетрясения и их афтершоки произошли в Шумагинском ущелье, месте недалеко от Шумагинских островов в известной полосе исторических разломов. Эта 1900-мильная зона субдукции, где Тихоокеанская тектоническая плита скользит под Североамериканскую плиту, начинается на оконечности Алеутских островов. Он продолжается вдоль южной стороны островов и полуострова Аляска, изгибается вверх через полуостров Кенай и охватывает район Анкориджа и пролив Принца Уильяма.

До землетрясений 2020 и 2021 годов в Шумагинском ущелье, пространстве протяженностью около 100 миль в зоне субдукции, не было зарегистрировано крупных землетрясений.

– Это может быть тематическое исследование, чтобы понять, как соседние участки землетрясения могут быть активированы значительным высвобождением энергии, накопленной в результате движения плит, — сказал Парамесваран.

Исследователи изучили данные, чтобы оценить влияние изменений напряжения, вызванных землетрясением Симеонова в 2020 году, особенно в связи с тем, что они могут быть связаны с местом разрыва землетрясения в Чигнике.

Моделирование нарастания напряжения Симеоновского землетрясения показывает, что гипоцентр Чигника, место внутри земли, в котором начинается землетрясение, находится в области повышенного изменения напряжения, что согласуется с тем, что ученые знают о том, как возникают землетрясения.

В работе также были отмечены некоторые заметные области «очень высокой» стрессовой нагрузки разлома, особенно в более мелких областях модели плоскости разлома. Согласно исследованию, эта область не разорвалась во время землетрясения.

Исследователи добавили, что два землетрясения могут быть частью 80-летнего каскада крупных субдукционных землетрясений вдоль этой основной границы плиты, и что этот каскад в настоящее время завершился, причем самое последнее крупное событие перед землетрясением Симеоноф 2020 года имело магнитуду 8,7 балла в 1965 году. Землетрясение у Крысиных островов Алеутской гряды.

До 1965 года в течение 30 лет от самых дальних Алеутских островов до южно-центральной части Аляски произошло пять землетрясений силой 8 баллов и выше.

– В концепции каскадов весь Алеутско-Аляскинский меганадвиг в настоящее время разорвался и высвободил большую часть напряжения, накопленного с момента возникновения этого самого последнего каскада, — сказал Грапентин.