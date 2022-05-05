Мнение: Как Запад помогает российскому бизнесу

Продолжается обвальное укрепление рубля. Сегодня утром доллар опустился до 66 рублей, как в приснопамятном 2015 году. Шутка про обвальное укрепление не моя, прочёл у Дмитрия Адамидова, но повод для веселья действительно есть. Спекулянты, которые привычно ставили против рубля, принимая тем самым участие в спланированной атаке против нашей валюты, сейчас кровоточат деньгами. Железный кулак Центробанка выбил из игры всех.

Причин укрепления рубля несколько. Главная из них — запрет на вывоз капиталов из России. Деньги за нефть, газ и прочий экспорт поступают в Россию, а вывезти из страны их теперь нельзя: только поменять на товары. В такой ситуации рублю остаётся только крепчать.

Ситуация весьма хороша для отечественного бизнеса. Бизнесу нужна стабильность, постоянные правила игры. Поэтому завод Пермский ухокрут, делающий ухокруты из российской стали, получил сейчас огромное преимущество перед немецким заводом Дрехенорен, который постоянно трясут то санкциями, то скачущим курсом рубля.

Чтобы иностранцам было ещё веселее, ФАС предложил запретить привязывать контракты к иностранной валюте, то есть писать в них что-то вроде «стоимость оборудования 500 тысяч евро, оплата в рублях по курсу ЦБ на день платежа». Отечественному производителю всё равно, можно и прямо рубли в контракте прописать. Иностранцам, которым в итоге нужны доллары или юани, такой запрет добавляет ещё одну головную боль. Можно, конечно, привязываться вместо валюты к золоту по курсу Мосбиржи, но даже и в этом случае иностранцы будут страдать. Впрочем, насколько я знаю, вокруг этой идеи пока что идёт борьба: предложение ФАС не принято, но надежда превратить его в закон ещё остаётся.

Санкционная агрессия США создала российскому производителю прямо-таки тепличные условия для развития: иностранцы остались, чтобы поставлять нам незамещённые пока что комплектующие, однако работают в условиях хаоса, что резко снижает их конкурентоспособность. Иностранные заводы стали сейчас для наших чем-то вроде профессионального спарринг-партнёра в спорте. В ходе тренировок они оказывают чемпиону сопротивление ровно той силы, чтобы его мастерство росло.

Был, кстати, на днях в Леруа Мерлен, большом строительном магазине. Народу много, жизнь кипит, к кассам очереди. Такие европейские ренегаты, которые плевать хотели на санкционный шторм, также нам на руку. Во-первых, они создают для иностранного бизнеса дополнительный фактор неопределённости: то ли можно работать в России, то ли нельзя. Во-вторых, они развращают своих коллег, подавая им сигнал: «смотри, мы плюнули на санкции, и нам ничего за это не было, а ты, лох, прощайся с российским рынком, в развитие которого вкладывался 30 лет».

В общем, Запад можно сравнить со злым кондитером, который запретил толстому клиенту покупать у него торты. Кондитер несёт убытки, а клиент воспользовался удачным моментом, чтобы перейти на здоровую еду и начать потихоньку заниматься физкультурой.