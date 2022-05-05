Мнение: Рупедия

Одной Википедией невозможно пользоваться, мы сами знаем качество этой информации. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем. «Объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — отметил Путин.

Нелюбовь российской власти к «Википедии» известна давно. Это не самый бесспорный источник информации, однако здесь как с Ютубом: казалось бы, в чем проблема? Создайте Рутуб и конкурируйте. На практике всё оказывается не так просто.

В Рупедии, понятно, будут правильные статьи, которые можно будет корректировать в соответствии с новыми изгибами идеологической мысли — если вдруг потребуется, чтобы Гитлер стал чистокровным евреем, то российская энциклопедия отреагирует на это моментально и в полном соответствии, предоставив все необходимые изыскания на этот счет. С Википедией такие номера не проходят, отчего и нелюбовь.

Я, кстати, столкнулся с Википедией в свое время. Какие-то «доброжелатели» году в 17-18 написали обо мне статью, где наврали всё. Через примерно неделю статью снесли редакторы с пометкой – «полностью недостоверно», «материал дискредитирующего характера». Где-то через полгода или даже побольше я общался с человеком, который имеет отношение к формированию контента в «Википедии». Он рассказал, что существует довольно жесткая процедура, по которой формируются и правятся статьи. Малейшее несоответствие — и информация удаляется. Критерием служит как раз следование протоколам и процедурам. Соблюдены правила, подтверждена достоверность — претензий нет. Во всех остальных случаях — извините.

«Википедия» начиналась как любительский проект, но ценность ее в том, что постепенно были сформированы нормы и правила, составленные на очень высоком профессиональном уровне, и созданы независимые ни от кого структуры управления этим ресурсом, которые не подчиняются никому. Как человек, который занимается вопросами распределенного управления динамическими системами, я оцениваю уровень управления «Википедией» как достаточно высокий и качественный. Подозреваю, что как раз этот момент ненавистен российской власти, у которой просто нет инструментов контроля над управлением более высокого порядка.

Свободна ли «Википедия» от внешнего влияния? Скорее всего, нет. Однако здесь важно то, что если вы хотите управлять или хотя бы влиять на структуру управления высокого порядка, ваша система управления должна быть еще более развитой и сложной, и обладать еще более высоким уровнем. Поэтому когда кто-то ругает ту же «Википедию», рассказывая про то, что она неправильная и какая-то не такая, тот буквально расписывается в собственном примитивизме по сравнению с ее управленческим ресурсом.

Это и есть борьба 21 века. Когда президент страны, претендующий на влияние глобального порядка, обладает системой управления, неспособной влиять на небольшой, в сущности, но глобальный распределенный информационный ресурс — это говорит, скорее, о президенте и о его системе управления, чем о ресурсе. В победу племени троглодитов над танковым батальоном мне лично верится с трудом.

Поэтому – только Рупедия. И статьи про еврейское происхождение Гитлера. Пока это — потолок для Кремля. Будут другие правители — возможно, что они найдут решение. Но не эти.

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