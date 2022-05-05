 

Мнение: Русификация Мариуполя

05.05.2022, 17:32, Разное
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Мариуполь избавляется от украинизмов и англицизмов.

Также в ДНР сейчас проходит смена украинизированных названий. В соответствии с указом Пушилина, все переименования сделанные после референдума о независимости ДНР на ее территории – отменяются и ситуация возвращается к началу мая 2014 года. Таким образом с карты республики и улиц городов исчезают украинизированные названия, а также возвращаются названия декоммунизированные.

PS. С мест поступает информация, что вскоре статус Донецкой и Луганской Народных Республик может измениться. Думаю, в середине месяца нас ждут интересные новости на эту тему.

Источник: Colonel Cassad



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