 

ПИК отказался от квартир с мебелью

05.05.2022, 14:22, Разное
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Со столичного рынка новостроек могут исчезнуть меблированные квартиры – весьма популярный в последние годы формат. Причина кроется в росте цен на сырье и нарушении поставок. Покупателям, которые будут закупать мебель сами, надо быть готовым к тому, что к концу года цены на нее вырастут примерно на треть.

Застройщик ПИК уже остановил продажу меблированных квартир, при том что изготовлением мебели группа занимается самостоятельно. Как пишет «Коммерсантъ», продажи могли прекратиться, так как это стало экономически невыгодно.

ПИК начал предлагать меблированное жилье в новостройках Москвы и Подмосковья в 2019 году. Сначала мебель изготавливали сторонние фирмы, однако в 2021 году застройщик наладил свое производство, выпуская до 23 тыс. кухонь в год.

В 2020 году производство мебели уже подорожало на 10-15%. С учетом того, что наличие меблировки в квартире увеличивало ее цену максимум на 5%, продавать жилье с мебелью стало нецелесообразно.

Застройщик «А101» ранее предлагал сертификаты на мебель в IKEA, но сейчас вынужден создавать другое предложение из-за ухода сети из России. Девелопер «Самолет» останавливал продажи меблированного жилья в марте-апреле, однако недавно вернул эту опцию.

Спрос на квартиры с мебелью стабильно растет. Цена отделки и меблировки включается в ипотеку, ставка по которой значительно выгоднее, чем по потребительскому кредиту.



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