Площадь морского льда в Антарктиде достигла рекордно низкого уровня

Антарктида начала стремительно таять. Ученые не первый год наблюдают за этим регионом, но обычно площадь ледяного покрова здесь только увеличивалась, несмотря на глобальное потепление.

Арктика в последнее время больше всего страдает от глобального потепления, лед стремительно таит, а экосистемы изменяются. С 2017 года аналогичные процессы начали наблюдаться и в Антарктиде. Почему так происходит, рассказали эксперты из Университета Сунь Ятсена и их коллеги из Южной лаборатории морских наук и инженерии.

Оказывается, в весенние месяцы ледяной покров двигается в сторону теплых тропических широт, что и способствует уменьшению его площади, покрывающей океан.