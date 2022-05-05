 

Площадь морского льда в Антарктиде достигла рекордно низкого уровня

05.05.2022, 3:45, Разное
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Антарктида начала стремительно таять. Ученые не первый год наблюдают за этим регионом, но обычно площадь ледяного покрова здесь только увеличивалась, несмотря на глобальное потепление.

Арктика в последнее время больше всего страдает от глобального потепления, лед стремительно таит, а экосистемы изменяются. С 2017 года аналогичные процессы начали наблюдаться и в Антарктиде. Почему так происходит, рассказали эксперты из Университета Сунь Ятсена и их коллеги из Южной лаборатории морских наук и инженерии.

Оказывается, в весенние месяцы ледяной покров двигается в сторону теплых тропических широт, что и способствует уменьшению его площади, покрывающей океан.



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