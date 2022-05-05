Мнение: Гнусное советское образование

Прекрасный, просто прекрасный, хотя и очень длинный текст АЛЕКСЕЯ БАЮКОВА, моего френда в ФБ. Про неизбывные проблемы советского образования – которые среди прочего ярко проявила текущая война (прежде всего тем, что люди с НОРМАЛЬНЫМ образованием такой войны никогда бы не начали, а если б в нее вляпались – вели бы совсем иначе). Совок умирает прямо сейчас на наших глазах – вместе с Россией. Одна из причин – пресловутое “советское образование”.

“…появился коммент точно о том, что хотел написать, – прямо по заказу: “Советское образование это очень и очень дорогое образование, доступное для малого количества людей на западе. Вот это дорогущее образование в СССР распространили на всех. Естественно и воспользовались им не все. Большинство просто не смогло переварить”

То есть, корм отличный, но конь не в состоянии его есть – новая трактовка пословицы. 🙂

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Ну, про дороговизну нищих советских школ с грошовыми зарплатами преподавателей – это отдельный разговор. У Тимоти Далтона была русская “гражданская жена” и говорят, что больше всего его поразила зарплата его “гражданской тещи”, которая преподавала в консерватории и, вроде, это не такая уж нищебродская профессия по его понятиям – так что это отдельный разговор. Я сейчас о другом.

В СССР образование в значительной степени было синонимом эрудиции. Образованный человек – это который знает, в каком веке жил Аристотель и что-то приблизительно про него самого. А умеет ли он при этом что-то делать – это уже и не образование, в общем-то, а нечто другое. Тем более, что очень многие поступали в институт, чтобы хоть куда-то поступить (особенно ребята – откосить от армии), и потом работали не по специальности.

И тем самым затушевывался тот факт, что конкретное специальное образование – уж как минимум тоже образование и более важное. Не так важна эрудиция человека, который проектирует мост, как его знакомство с сопроматом.

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И с этой точки зрения, “теоретизированность” советского образования и его “высочайший уровень” были страшным недостатком, а не достоинством. Я учился в математической школе и нам давали вещи, в которых путались их создатели. Кто-то в моем классе стал ученым-математиком? Нет – я знаю, что нет.

Был рисунок со старичком, который сидит и ждет, когда ему наконец пригодятся тангенсы и котангенсы, а я из любопытства открыл в Вики про мнимые числа, которые мы, разумеется, учили. Не понял ничего, но не сомневаюсь, что это может быть интересно. Но только, когда в этом и правда серьезно хочешь разобраться, а мы это просто зубрили – на понимание времени не было, преподаватель гнал по высшего класса дорогущей программе.

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И если говорить об общем развитии, в тысячу раз полезнее было бы, если нам рассказали о мнимых политиках и их мнимых обещаниях. Или/И добивались бы полного понимания в том, что проходили, а не приучали к тому, что что-то зубришь, а потом это выкидывается из головы за полной ненадобностью.

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Наш основной профессор в институте на лекциях по ядерной физике полтора часа беспрерывно писал на доске формулы с длиннющими числами да еще с пятком знаков после запятой (я только потом подумал – надо же какая память).

Да, в ядерной физике точность предельна важна. У отца был друг, физик-ядерщик из Курчатовского института (про него довольно большая статья в Вики). И он рассказывал, что после чернобыльской катастрофы им дали всю вычислительную технику, что была в распоряжении ведомства, и велели кровь из носу найти причину аварии.

И вот ошибка в проекте оказалась именно в каком-то там знаке после запятой (и он сказал, что когда это проектировали, едва ли вообще можно было это учесть). И чтобы она проявилась, совпали какие-то неблагоприятные факторы и даже после этого ситуацию можно было спасти, если бы реактор начали медленно глушить. Но техники растерялись, запаниковали и отрубили питание, после чего отключилась и система охлаждения. Реактор перегрелся окончательно и тогда уже началась неуправляемая реакция…

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Так вот, моей дипломной работой был проект ядерного реактора. Если бы по этому проекту его создали, то того, что случилось в Чернобыле, надо было бы ждать недолго – только до момента его включения.

К счастью для человечества я пошел по распределению два с половиной года работать инженером по вентиляции (да, между ядерными реакторами и вентиляцией цехов связь прямейшая) и потом ушел в футбол, а мой друг, например, стал главным инженером котельной (не ядерной).

И вот вопрос. А чему важнее учить будущих инженеров – проектированию ядерных реакторов (это делают вообще единицы) или умению не дергать за первые попавшиеся рубильники на приборном щитке в экстремальной ситуации?

Это-то и в котельной пригодится и в цеху. У нас в учебной котельной начали топить котел и забыли открыть заслонку. Ну, громыхнуло прилично, но без жертв – только стену проломило. А мужик нам потом рассказал, что его в аналогичной ситуации на заводе спасло то, что он был фронтовик и после такого взрыва котла автоматом полез под какую-то скамейку и его не убило обломками сверху.

Тоже рассказывал, как после сталелитейного цеха был счастлив, что вышел оттуда живым. И спросил там рабочего, как получается, что они не гибнут. Он ответил, что гибнут и постоянно. Вот этому инженеров не надо учить, как цеха делать, чтобы хоть как-то соблюдать технику безопасности? Там со знаками после запятой проще, но тоже нужно.

Или рассказывал, как на сахарном заводе, где мы вентиляцию делали, на конвейере стоит мужик и когда на поддон ложится мешок с сахаром, он по нему ногой сверху ударяет (и так весь день, как выяснилось). Я его спросил, отчего так. Он объяснил, что конвейер югославского производства и рассчитан на мешки весом в 50 кг, а у них – тридцать. Я спросил, а что, их инженеры не могут подладить под вес? Да, на что способны наши инженеры, только тирадой, состоящей в основном из матерных слов, и можно было описать.

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Наш завкафедрой поставил мне за мой проект два балла. Потому что он прекрасно знал, и чем грозит людям мой проект, будь он реализован, и что никто кроме него двойки не поставит и я получу свой диплом. У нас уже после 3-го курса никого не отчисляли, а уж без диплома оставить – настоящее пятно позора на славную кафедру, зачем они тогда на государственные деньги меня учили пять лет.

И качество такого образования отлично описывалось популярной тогда пословицей – полчаса позора и на всю жизнь инженер. Чтобы потом удивляться тому, что творилось в стране, надо было тоже получить советское образование в той его части, что надо было верить, что оно было лучшим в мире.

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Поэтому, если я свой кошке рассказываю об основах интегрального исчисления, это показатель не высочайшего качества образования для кошек, а, скорее, характеристика меня.

И вот сейчас из любопытства глянул – студентов всё учат и учат проектировать ядерные реакторы в дипломных работах. И тем самым грохают сразу двух зайцев – приучают их к халтуре (действительно реально добросовестный проект такого реактора слишком сложен для большинства) и “учат” тому, что им никогда не понадобится. Но как же отказаться от высочайшего уровня образования? Не, престиж ВУЗа ронять нельзя…

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Когда детям начинаешь что-то рассказывать, то они, разумеется, смотрят по сторонам, болтают и т.п. На них гаркнешь – они смотрят на тебя умными, внимательным глазами. Когда понимаешь, что они все равно ни хрена не слушают и это надо учитывать и постепенно их заинтересовывать и контролировать их понимание, то начинается педагогика, а если не понимаешь – то советское образование, когда преподаватель объясняет всё самому себе.

См. рекламные клипы школ по английскому. Какая-нибудь хорошенькая учительница в мини-юбке, приплясывая под музыку, радостно спичет на английском, время от времени направляя микрофон в сторону празднично одетых детей, чтобы они хором (обязательно хором, чтобы не было слышно произношения) выкрикнули какое-то слово. На преподавательском форуме пытались найти какое-то наше видео, где реально показали бы как учить класс английскому, – такого не существует, как оказалось.

Или как мне прекрасно сказала школьная учительница английского. Дети же разные, одни хотят учиться, а другие нет – зачем же на тех, кто не хочет, тратить свое время. Сколько же можно государственных денег на таких учителях сэкономить, если разрешить детям ходить в школу, только если они хотят.

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В общем, советское образование было отделено от реальности и продолжают отделать понятие образования от того, что нужно человеку. А ведь все, что отличает человека от животного и выходит за рамки умения бегать и кусаться, включая даже секс, по которому есть множество пособий с весьма ценными советами, входит в сферу образования.

И как то, что в американских школах потрясающие мастерские, занятия общественной работой – часть программы в любом учебном заведении, и многое другое дают именно в школах и университетах, сделали США самой богатой страной мира, так и мы получили то, чему учили детей.

Грязные улицы разбитых фонарей, пустые полки магазинов, загаженные подъезды, скотские детские дома и дома престарелых, тюрьмы, где просто-таки готовили рецидивистов, армия со свинской дедовщиной, где необученным ребятам давали автомат и отправляли на войну, тотальное воровство, хамство и полная неспособность быть хозяевами собственной страны – вот именно это визитная карточка советского образования, а не что-то другое.

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Зачем вспоминать про советское образование? Да потому что его получила еще довольно значительная часть людей у нас, а самое главное, его многие принципы полностью остались на своем месте. И без реформы образования мы не сдвинемся никуда. А как это сделать? Молчит современная наука…”(АЛЕКСЕЙ БАЮКОВ)