Ань, а чо на завод-то не пошла? – Личное мнение

Анечка Седокова прокомментировала ситуацию, которая произошла с Егором Кридом во время того, как тот развлекал пением ртом жрущую и пьющую публику.



Фото: Соцсети

Всей своей мощной грудью Анечка встала на защиту Егорки, параллельно выплеснув на подписчиков очередной ушат своей боли.

Такое ощущение, что Седокова — одна сплошная травма: что ни воспоминание, то слёзы. Реально душнила.

Через что только ни прошла Анечка во время своей работы певицей на корпоративах и днях рождениях богатых: один мужик «ел арбуз и плевал семечки на пол», другой «пытался засунуть Наде в юбку деньги».



Фото: Соцсети

Совали Наде, а травма — у Ани.

В общем, у кого — что, а у Нюрки Седлоковой — повод проработать очередную травму на публике.

«Я помню, что после таких концертов не хочется дышать. Помню, как меня откачивали, а я просто ревела три часа и молча пила», — страдает Анечка.

Читаю я эти её откровения — и в голове крутится всего один вопрос: «Ань, а кто тебе мешал пойти работать на завод?»

Вот я, например, работала на заводе в тот момент, когда ВИА Гра была на пике своей популярности. И когда у Анечки оставалось всего 100 тысяч, на которые ей надо было как-то жить, моя зарплата была 6 тысяч рублей в месяц.

Так что, Анют, если тебе так невыносимо было на корпоратах развлекать тех, кто орал «Давай, шевели жопой» — что ж ты не плюнула на это дело и не ушла?

На завод тебя бы взяли. Пусть не на 6 тысяч как меня (у меня всё-таки высшее образование), а чуть поменьше, но работа у тебя, где тебе бы никто ничего не орал про жопу, была бы.

Что ж ты не ушла?

Вот я бы точно ушла.

Никогда, ни при каких обстоятельствах я не буду терпеть ситуацию, в которой кто-то приказывает мне шевелить жопой.

Именно поэтому меня нет ни в российском шоу-бизнесе, ни в каком-то другом бизнесе, где подобное поведение со стороны заказчика — явление распространённое.

Ань, ты кое-что попутала. Когда ты задавалась сакраментальным вопросом, за этим ли ты пришла в профессию, ты какую, собственно, профессию имела в виду?

Как называется твоя профессия? Артистка, я правильно понимаю?

Но есть артистки, которые выступают в Метрополитен Опера, а есть те, кто поёт в ресторане «Банкет»

на дне рождения директора цемзавода.

Ты — из вторых. И это — твой и только твой выбор. Ничей больше.

С какой целью ты сейчас строишь из себя жертву искусства? Очередной марафон по психотравмам прокачиваешь?

А у вас как обстоит дело с принятием ответственности за свой собственный выбор? Вы — из тех, кто отвечает за свои действия, или виноватит окружающих и обстоятельства в том, что вы — в жопе?

Я вас слушаю очень внимательно. За честные ответы буду признательна.

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