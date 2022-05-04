Несмотря на обещания Столтенберга, путь Швеции и Финляндии в НАТО будет непрост

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал, что процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс будет «быстрым и гладким», пишет Telepolis. Однако на деле членству двух стран может помешать ряд препятствий. Неизвестно, все ли члены альянса одобрят «расширение на север». Вступление Финляндии также осложнит особый демилитаризованный статус Аландских островов. Кроме того, в двух странах существует и внутриполитическое сопротивление.



AP

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс примет Финляндию и Швецию с «распростёртыми объятиями», если они решат подать заявку на вступление, пишет Telepolis.

Это одно из многих приглашений Столтенберга, направленных двум странам с момента начала стягивания российских войск на границе с Украиной. Он неоднократно подчёркивал, что процесс вступления будет «быстрым и гладким». В четверг норвежец также провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил, что встреча между ними состоится в ближайшее время.

Членство двух стран в НАТО становится всё более неизбежным, и многие немецкие СМИ постоянно пишут об этом. При этом существует ряд препятствий и вопросов, которые могут помешать вступлению или, по крайней мере, осложнить его, не говоря уже о возможной реакции Москвы. Одно можно сказать наверняка: правительства обеих стран намерены принять решение как можно скорее, по возможности до саммита НАТО в Мадриде, который начнётся 29 июня.

Отправной точкой следует считать 14 мая, когда социал-демократы, возглавляющие правительство Финляндии, обнародуют своё решение по вопросу о НАТО. В этот же день правительство Швеции намерено представить анализ положения в области безопасности на обсуждение парламента. Страны стремятся делать всё одновременно.

Вступление Финляндии в НАТО считается более вероятным. Согласно недавнему опросу, членство страны в НАТО поддерживают 65% граждан, большинство депутатов также выступают за. По данным финских СМИ, Финляндия может принять официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже 12 мая.

Немного иначе обстоят дела в Швеции, где вступление в НАТО поддерживает 57% населения, а в правящей Социал-демократической рабочей партии отсутствует консенсус.

Сам Североатлантический совет способен «дать зелёный свет» двум странам, имеющим хорошо организованные оборонные структуры, довольно быстро. Но для этого требуется согласие всех 30 членов, а эта процедура может занять более года. В это время статья 5, которая обязывает всех членов НАТО оказывать помощь в случае нападения на одного из них, ещё не будет распространяться на эти страны.

Также неясно, все ли страны-члены согласны с «расширением НАТО на север». В среду президент Хорватии Зоран Миланович напугал Швецию и Финляндию, назвав их стремление вступить в альянс «опасной авантюрой». Социал-демократ намерен просить парламент Хорватии заблокировать заявку двух стран с помощью вето.

При этом министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман заверил своего финского коллегу Пекку Хаависто в поддержке как парламента, так и правительства.

Но другие страны также могут быть недовольны потенциальным «новичком», например Турция. Она неоднократно сетовала на тесные контакты Швеции с Демократическими силами Сирии. Курдская организация контролирует северо-восток Сирии и управляет лагерями для заключённых из рядов «Исламского государства»*.

Турция считает Демократические силы Сирии продолжением Рабочей партии Курдистана, которую ЕС классифицирует как «террористическую организацию». Швеция с её «щедрой политикой предоставления убежища» также считается приютом для многих членов курдской оппозиции с гражданством Турции.

Ещё одна сложность для Швеции заключается в том, что для подачи заявки требуется согласие 75% членов риксдага. Вплоть до конца марта премьер-министр Швеции и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон не хотела даже выносить на обсуждение вопрос возможного членства. Затем, 13 апреля, шведские СМИ сообщили, что Андерссон наконец решилась обратиться за помощью к НАТО. Но Андерссон не сможет просто «протолкнуть» эту инициативу в парламенте, как когда-то в Германии делала Ангела Меркель.

Буржуазные и либеральные партии, а также правые «Шведские демократы» выступают за вступление страны в НАТО. Поэтому Андерссон намерена решить этот вопрос ещё до сентябрьских выборов и, вероятно, присоединилась к лагерю симпатизирующих НАТО из прагматических соображений.

Помимо противника НАТО в лице Левой партии, которая безуспешно призывала к референдуму в Швеции, вероятно, Андерссон не поддержит большая часть социал-демократов.

Социал-демократы по-прежнему убеждены в правильности «политики третьего пути», выдвинутой премьер-министром Улофом Пальме. Они отмечают, что традиция нейтралитета, которой Швеция придерживается с 1814 года, позволила ей избежать многих конфликтов — и прежде всего двух мировых войн. К числу сторонников этой идеи относятся бывшие премьер-министры Йоран Перссон и Стефан Лёвен, который в начале декабря передал Андерссон правительственный пост.

Никлас Карлссон, выступающий против членства Швеции в НАТО, считает, что виной всему «стадный менталитет». По его мнению, президент РФ Владимир Путин не ладит именно с Украиной, а Швеции ничего не угрожает. Среди противников этой идеи также министр обороны Петер Хультквист, который осенью прошлого года пообещал, что никогда не будет участвовать в процессе вступления в НАТО. Теперь на него будет оказываться серьёзное давление внутри партии.

При этом Хультиквист планировал обсудить возможность создания двустороннего оборонного альянса со своим финским коллегой Антти Кайкконеном. Однако в последнее время об этом проекте ничего не слышно.

В мае в рядах Социал-демократической рабочей партии Швеции состоится так называемый «диалог о НАТО». Эти дебаты будут проходить под председательством бывшего министра иностранных дел Маргот Вальстрём, которая пообещала поддержать вступление страны в ЕС, если Финляндия решит сделать то же самое.

Против членства в НАТО выступает и большая часть шведской молодёжи — традиционно более левая.

Многих социал-демократов беспокоит и то, что решение должно быть принято уже 22 мая, через восемь дней после публикации анализа положения в области безопасности. Особое давление оказывает и сторонница вступления в НАТО министр иностранных дел Анн Линде.

Аландские острова не препятствуют членству Финляндии в НАТО, но значительно осложняют его: в результате Крымской войны в 1856 году архипелаг, населённый аландскими шведами, получил статус полностью демилитаризованной территории.

По соглашению СССР и Финляндии об Аландских островах, подписанному в 1940 году и возобновлённому после окончания Второй мировой войны в 1947 году, все 6700 островов архипелага были объявлены демилитаризованной зоной. Российское консульство, расположенное на одном из островов, продолжает следить за сохранением статус-кво. Это единственное консульство в мире, выполняющее такую ​​контрольную функцию.

В настоящий момент депутаты от разных партий выступают в парламенте Финляндии за отмену демилитаризованного статуса стратегически важных островов и предлагают разместить на острове военную базу.

Такого же мнения придерживаются Юкка Таркка, доктор политических наук и эксперт по политике безопасности, и Сайла Хейникоски, старший научный сотрудник Института внешней политики, а также другие известные учёные. Об этом сообщают финские СМИ.

Однако министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не намерен поднимать этот вопрос на переговорах с НАТО. На недавней пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде он заявил, что членство Финляндии в НАТО не изменит статус островов, отмечает Telepolis.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.