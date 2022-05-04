Кинорежиссер Бортко положительно отозвался о побратимстве Петербурга и Луганска

Идею российского ученого Максима Шугалея о присвоении Петербургу и Луганску статуса городов-побратимов оценил кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Бортко.

По его мнению, побратимство между двумя городами окажет положительное влияние на Луганскую народную республику. На этом фоне кинорежиссер тепло отозвался об инициативе Шугалея и заявил, что поддерживает идею ученого «двумя руками».

«Это повлияет не только культурно, а в первую очередь на самочувствие людей, которые живут в Луганске. Для них это важно. Если Петербургу могут присвоить такой статус, то почему бы и нет. Чем больше людей будут дружить между собой, тем лучше. Для Луганска это очень важно», — подчеркнул Борко во время беседы с журналистами.

Максим Шугалей ранее предложил разработать законопроект «О городах побратимах ЛНР и ДНР» и обратился с соответствующей просьбой в Администрацию президента РФ и Госдуму. Он также призвал сделать Петербург и Луганск городами-побратимами в своем письме к Александру Беглову, Александру Бельскому и Леониду Пасечнику.