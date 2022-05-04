Бренд Nissan может возродить бренд Datsun для производства электрокаров

Известная компания Nissan в скором времени может возродить активную работу собственного бренда Datsun.

Напомним, совсем недавно поступили данные о приостановке работы последнего из действующих заводов марки Datsun. Вместе с тем уже опубликовали рендеры новой модели. Предполагается, что в дальнейшем под японским брендом начнутся выпускать недорогие электрокары. Однако пока официального решения на данный счет не приятно, но уже в скором времени поступят точные данные от разработчиков.

Эксперты констатировали, что техника марки Datsun является одной из самых надежных, тогда как выход электрических моделей под данным брендом позволит существенно привлечь внимание публики и возобновит активный спрос, который фиксировали долгие годы.