 

Венгрия пригрозила ЕС наложить вето на санкции против газа и нефти из России

04.05.2022, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Будапешт никогда не поддержит штрафные меры против России, заявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш. Он пригрозил Европейской комиссии тем, что власти его страны наложат вето на эмбарго российских энергопоставок, ведь их нечем заменить. Для перехода же на другие источники энергии необходимо пять лет и «уйма денег», а Брюссель не просто ничего не даёт, а наоборот, удерживает выплаты, сетует венгерский политик.


AP

Будапешт пригрозил Брюсселю тем, что наложит вето на его санкции против российских нефти и газа, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш заявил: «Говоря ясно и чётко, мы никогда не поддержим штрафные меры».

В ЕС для принятия таких мер необходимо согласие всех стран — членов союза, отмечает издание. «Так как их можно принять только единогласно, нет никакого смысла в том, что Европейская комиссия предлагает санкции, ограничивающие нынешний венгерский импорт», — объяснил Гуляш. По его словам, сейчас никто не может заменить энергопоставки из России. Для перехода же на другие источники энергии необходимо пять лет и «уйма денег», добавил он.

Комиссия же их не просто не даёт, а удерживает, посетовал глава аппарата премьер-министра, намекая на финансовую помощь из фонда восстановления ЕС, которую Брюссель должен был выплатить Будапешту, но так этого и не сделал под предлогом того, что венгерский премьер Виктор Орбан может отдать эти деньги «друзьям-олигархам».

При этом именно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом была замешана в сомнительных сделках на миллиарды евро, подчёркивает издание. А Венгрия с начала боевых действий на Украине поддерживала все санкции ЕС против Москвы, но жёстко отвергала поставки Киеву вооружения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Эксперты назвали пять бюджетных автомобилей в России в феврале

10.01 / Самые ожидаемые книги 2022 года

09.04 / Мнение: Когда-то было умилительно

17.07 / СМИ: Россия поставила белорусские власти на счетчик

28.09 / Блеск и нищета куртизанок – Личное мнение

22.10 / В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект

17.05 / Прислушайтесь к старшим арканам: таро-прогноз на третью неделю мая

26.10 / Рената Литвинова, Анджелина Джоли и другие звезды, которые выглядят по-королевски, и их секреты

09.02 / Мнение: Бездействие – благо

19.10 / Под звуки Rolling Stones и при участии Евгения Стычкина: Ольга Сутулова рассказала, как прошли роды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика