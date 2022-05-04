Венгрия пригрозила ЕС наложить вето на санкции против газа и нефти из России

Будапешт никогда не поддержит штрафные меры против России, заявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш. Он пригрозил Европейской комиссии тем, что власти его страны наложат вето на эмбарго российских энергопоставок, ведь их нечем заменить. Для перехода же на другие источники энергии необходимо пять лет и «уйма денег», а Брюссель не просто ничего не даёт, а наоборот, удерживает выплаты, сетует венгерский политик.



AP

Будапешт пригрозил Брюсселю тем, что наложит вето на его санкции против российских нефти и газа, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш заявил: «Говоря ясно и чётко, мы никогда не поддержим штрафные меры».

В ЕС для принятия таких мер необходимо согласие всех стран — членов союза, отмечает издание. «Так как их можно принять только единогласно, нет никакого смысла в том, что Европейская комиссия предлагает санкции, ограничивающие нынешний венгерский импорт», — объяснил Гуляш. По его словам, сейчас никто не может заменить энергопоставки из России. Для перехода же на другие источники энергии необходимо пять лет и «уйма денег», добавил он.

Комиссия же их не просто не даёт, а удерживает, посетовал глава аппарата премьер-министра, намекая на финансовую помощь из фонда восстановления ЕС, которую Брюссель должен был выплатить Будапешту, но так этого и не сделал под предлогом того, что венгерский премьер Виктор Орбан может отдать эти деньги «друзьям-олигархам».

При этом именно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом была замешана в сомнительных сделках на миллиарды евро, подчёркивает издание. А Венгрия с начала боевых действий на Украине поддерживала все санкции ЕС против Москвы, но жёстко отвергала поставки Киеву вооружения.