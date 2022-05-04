 

ЕС намерен заменить газ из России поставками из Африки

04.05.2022, 7:00, Разное
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Европейский союз будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, поставки газа из которых помогут заменить импорт российских энергоносителей, передаёт Bloomberg. Еврокомиссия может принять соответствующее соглашение до конца мая с целью реализации плана по сокращению зависимости ЕС от Москвы в энергетической сфере.


AP

Европейский союз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок газа из РФ и сокращения зависимости от Москвы в энергетической сфере, пишет Bloomberg.

Как стало известно новостному агентству из проекта документа ЕС, Брюссель считает, что страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают «в значительной степени нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа». По данным Bloomberg, Еврокомиссия может принять соглашение о сотрудничестве по поставкам энергоресурсов из стран Африки в конце мая, что станет частью пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы на две трети в этом году.

Кроме того, в рамках этого плана Евросоюз намерен расширять поставки газа из стран, которые только развиваются как поставщики, и устанавливать отношения с традиционными поставщиками на новой основе.

В частности, Брюссель намерен добиться полной реализации соглашения с США, в соответствии с которым Соединённые Штаты поставят в страны ЕС дополнительно не менее 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года.
 
Кроме того, ЕС стремится подписать трёхсторонний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок сжиженного природного газа к лету этого года. Также блок планирует поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.
 
«Катар готов содействовать обмену с азиатскими странами. Что касается трубопроводного газа, Норвегия уже увеличила свои поставки в Европу, а Алжир и Азербайджан выразили готовность сделать это», — сказано в проекте стратегии комиссии.

Также в документе отмечается, что ЕС должен работать над обеспечением «открытых, гибких, ликвидных и хорошо функционирующих глобальных рынков СПГ» как с крупными производителями, такими как США, Австралия и Катар, так и с потребителями, включая Китай, Японию и Южную Корею.

Как пишет Bloomberg, проект также предполагает подготовку Европы к импорту 10 миллионов тонн возобновляемого водорода к 2030 году для замены газа из России, в соответствии с зелёным курсом ЕС по отказу от ископаемых видов топлива и достижению климатической нейтральности к 2050 году.



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