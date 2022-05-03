 

Вот же наглая морда! Кот выпил воду из аквариума и рыбок не пощадил (видео)

03.05.2022, 22:45, Разное
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Видео с котиками были и остаются самым просматриваемым контентом в интернете. Эти животные не перестают умилять и смешить самых разумных существ на планете. Будто пушистые четвероногие друзья были посланы на Землю, чтобы развлекать.

Пользователь “Тик-Тока” с ником amazingsot опубликовал видео со своим шерстистым товарищем и не прогадал – кадры посмотрели тысячи интернет-пользователей. Кстати, о самом ролике: кот, уставившись в одну точку, выпил немного воды из аквариума и не пощадил своим шершавым языком рыбок, плавающих на поверхности.

“Вот же наглая морда!”, – скажете вы, но не спешите серчать. Автор ролика, вероятно, опасаясь нападок рыбозащитников, предусмотрительно написал: “Рыбки не пострадали!”. Что ж, поверим на слово.



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