Кроссовки из 50-х и неоновая танкетка: трендовая обувь весенне-летнего сезона

Всего один месяц отделяет нас от долгожданного лета. Пока еще есть время подготовиться к жаркому сезону, чтобы предстать в эффектных образах. А для этого следует если не обновить, то уж точно освежить гардероб и пополнить его трендовой обувью. Разбираемся, какой именно.

Сабо

Речь идет не просто о сабо, а о сабо, какими они появились изначально: скажем так, в крестьянском стиле. Никакого декора, никаких страз и пайеток. Все лаконично, минималистично и несколько брутально.

Такие сабо рекомендуется сочетать с льняными штанами или джинсовыми шортами. Обувь прекрасно впишется в образ в стиле бохо или хиппи.

Кроссовки из 50-х

Впервые такая обувь появилась в середине прошлого столетия. Хотя с тех пор прошло уже семьдесят лет, она все равно остается актуальной. Стилисты утверждают, что все модницы этим летом будут носить такие кроссовки. Уже сейчас в данной обуви можно увидеть популярных блогеров-инфлюенсеров.

Кроссовки – универсальная вещь. Такая обувь образ вписывается в любой стиль, сочетается с любой одеждой. Вот, почему она входит в капсульный базовый гардероб.

Сандалии

Удивительно, но эта не самая красивая и элегантная обувь каждый год бывает в тренде летом. И это несмотря на то, что над ней смеются и ее критикуют. Правда, сейчас к сандалиям такого дизайна отношение более снисходительное, нежели было раньше. А все потому, что модницы стали делать выбор не в пользу гламура, а в пользу удобства, комфорта, естественности. Нет ничего из ряда вон выходящего в таких сандалиях.

Если товар качественный, то он аккуратно смотрится на ножке. Во время летнего отдыха на море сандалии и вовсе незаменимы. По крайней мере, в них удобно перемещаться.

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Шлепанцы на танкетке

Речь идет не просто обуви на танкетке, а о неоновой танкетке. Такие шлепанцы невероятно красиво смотрятся в вечернее время, во время прогулки под светом фонарей.

Они как раз и предназначены больше всего для выходов в свет: например, на дискотеку, на свидание и т.д.

Обувь на платформе

Возвращаемся в девяностые годы, когда в тренде была обувь на платформе: иногда достаточно высокой. Этим летом в моде будут босоножки, шлепанцы или сандалии с кружевными или вязаными элементами. Например, ремешками.

Подобная обувь прекрасно впишется в этно-стиль. Ее можно сочетать с юбкой и с шортами, даже экстремально короткой длины. Плюсом является тот факт, что благодаря высокой платформе можно не только казаться, но и стать выше. Вот, почему платформу так любят миниатюрные девушки.