 

Тренд 90-х снова с нами: кому подойдет стрижка короткий боб, и почему за ней так легко ухаживать

03.05.2022, 21:12, Разное
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Мода циклична, поэтому каждый год мы наблюдаем за возвращением старых добрых трендов. В этом году, например, вновь актуальной и востребованной становится стрижка короткий боб. Такую прическу носили в девяностые не только женщины (например, актриса Кэмерон Диас), но также и парни (как звезда “Титаника” Леонардо Ди Каприо).

Универсальная стрижка

Почему стилисты вспомнили об этой прическе и сделали ее главным трендом текущего года? Во-первых, она гендерно-нейтральная, подходит представителям обоих полов. Во-вторых, она помогает подчеркнуть естественную красоту, создать не излишне гламурный, а больше нежный и романтичный образ. В-третьих, она легка в уходе. В общем, преимуществ короткого боба так много, что их всех сложно перечислить.

Стрижку из девяностых легко отличить от других разновидностей боба. А все благодаря укороченной длине, когда локоны не доходят до подбородка, а останавливаются на уровне скул.

Кому подходит

Независимо от типа лица, боб подходит всем без исключения. Здесь важно ориентироваться больше на структуру волос. Если локоны тонкие и не слишком густые, тогда нужно делать слоистую стрижку. Тогда появится прикорневой объем.

Если волосы густые, тогда следует сделать филировку, но более щадящую, без большого количества слоев.

При наличии вьющихся от природы локонов следует делать прическу на прямой пробор. Волосы выпрямлять не нужно: можно оставлять милые кудряшки, которые будут обрамлять лицо. Длина волос должна доходить до скул, но никак не ниже до подбородка.

Еще один эффектный вариант – это сделать волосы сзади короче, нежели спереди. Такая стрижка решает проблему прикорневого объема. Прическа получается более пышной. Подобный вариант идеален для круглолицых девушек, поскольку позволяет визуально вытянуть лицо, сделав его более овальным.

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Уход и укладка

Слишком часто ходить к парикмахеру, чтобы освежать стрижку, не нужно. Даже если волосы немного отрастут, в этом нет ничего страшного: прическа не потеряет форму.

Что касается укладки, то ее можно сделать буквально за пару минут при наличии минимального количества стайлинговых средств. Если хотите создать гламурный и элегантный образ, тогда нанесите небольшое количество геля на волосы, равномерно его распределите. Сделайте прямой пробор. Боковые локоны можете спрятать за ушки.

Для создания более озорного и романтичного образа слегка взъерошьте волосы на голове и зафиксируйте их лаком для волос. Можете сделать маленькие завитки с помощью плойки.



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