Мнение: Сколько на Украине неонацистов?

МИД России в долгу не остался. И ответил «на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида». Которое, по мнению МИД России, объясняет «курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».

Мол, «историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях В.Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа».

Вот интересный тезис из ответа МИД России Израилю.

«Националистические партии стали продвигать свою антисемитскую повестку сразу после распада СССР, но особенно активизировались в последние годы. Партия «Свобода» Олега Тягнибока была внесена Еврейским всемирным конгрессом в список неонацистских организаций, что не помешало ей стать четвертой партией в стране в 2012 году. После переворота в 2014 году антисемитизм на Украине расцвел пышным цветом».

Все цитаты отсюда

Что правда, то правда. На выборах украинского парламента в 2012 году партия «Свобода» набрала 10,44 % и получила 37 мандатов, за националистов тогда проголосовали 2 129 906 граждан Украины (отсюда). Президентом Украины тогда был Виктор Янукович.

А вот в 2019 году, когда президентом Украины уже стал Владимир Зеленский, на выборах депутатов Верховной Рады «Свобода» набрала лишь 2, 23% голосов и ни одного мандата. В абсолютных цифрах за партию проголосовали 321 488 украинцев (отсюда).

Выходит, что при Януковиче неонацистов на Украине было в семь раз больше, чем при Зеленском? Выходит, что после Януковича в стране началась денацификация? Но при Януковиче, если мне не изменяет память, в России не обвиняли Украину, что страна захвачена неонацистами. Или я что-то путаю?

На снимках:

президент Украины Владимир Зеленский в Израиле, фотография отсюда

митинг украинской неонацистской партии «Свобода», фотография отсюда

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