Мнение: Хари видеть не могу! (с)

Дивная Ира из Фейсбука (см. сегодняшний пост) сегодня выпустила еще один пост – вдобавок к предыдущему. И тоже очень яркий. Грех не перепостить:

“Я вот эти их опросы лаптеногих на улицах мордора не смотрю, а дочь постоянно, потом звонит мне и высказывается, мягко говоря. Не очень рада, что потомство ругается лексикой, но терплю. Много раз уже просила ее не смотреть все это, но она с упорством мазохистки продолжает. Мне хватает пиздaнутых родственников и знакомых и, слава босху, не работаю.

А одна из моих подруг трудится на небольшом пищевом производстве, коллектив человек двадцать, но стопроцентно ватный. И вот, она мне вчера, буквально, со слезами:

– Я уже не могу ходить на работу!

– И что говорят?

– Ир, знаешь, а ничего уже не говорят, то есть тему вообще не поднимают.

– А что тогда? Почему дискомфортно?

– А я, Ир, хари их видеть не могу! Я бы хоть сейчас уехала!

Я всегда была противницей смертной казни и считала, что общество должно наказывать, а не мстить. Теперь уверена, что эту страну спасут только виceлицы, хотя бы для самых одиозных y6людков. Мы должны отомстить за самих себя – за все наши мучительные переживания, за постоянное ожидание стука в дверь, самоцензуру, попытки заткнуть нам рты, за их желание изгнать нас из страны или чтобы мы не жили. За навязанное этой стране безумия. Кто-то может продолжать общение с людьми, не касаясь больной темы, у меня не получается”.

Кстати, то, что люди перестают высказываться “по теме” и слегка притушивают огонек патриотизма – тоже симптом.