Лавров получил высшую награду Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал первым россиянином, удостоенным Ордена Великого Бадра – высшей государственной награды Королевства Саудовская Аравия.

– Господин Лавров сделал очень многое для укрепления отношений между Эр-Риядом и Москвой. При этом он придерживается правильных взглядов и защищает близкие нам ценности. Особенно мы ценим его высказывания в отношении фашистского государства Израиль. Поэтому, несмотря на то, что он не исповедует ислам, я принял решение лично вручить ему Орден Великого Бадра, – заявил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Лавров может прибыть на торжественную церемонию награждения в Эр-Рияд уже в конце мая. Как сообщает наш источник в российском МИД, в ближайшее время министр может быть награждён высшими наградами и других арабских государств – Сирии, Ливана, Туниса и Алжира.

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