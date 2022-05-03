 

Галкин увидел братские чувства в инициативе связать Петербург и Луганск общим статусом

03.05.2022, 16:45, Разное
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Звезда сериала «Возмездие» Борис Галкин прокомментировал инициативу петербургского социолога Максима Шугалея присвоить Северной столице и Луганску статус городов-побратимов.

Заслуженный артист РФ считает предложение Шугалея хорошей. Он увидел в ней настоящие братские чувства, так как в городах Луганской и Донецкой народных республик живут русскоязычные люди.

«Тогда, когда идут на встречу друг другу и, когда это братские чувства, я всегда это приветствую. Я только за!» — заявил Галкин в беседе с нашим изданием.

Шугалей обратился с просьбой в администрацию президента РФ Владимира Путина и в нижнюю палату парламента выступить с инициативой о побратимстве в Госдуме. Письмо с похожей просьбой он направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Ученый предлагает присвоить статус городов-побратимов Северной столице и Луганску.



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