Галкин увидел братские чувства в инициативе связать Петербург и Луганск общим статусом

Звезда сериала «Возмездие» Борис Галкин прокомментировал инициативу петербургского социолога Максима Шугалея присвоить Северной столице и Луганску статус городов-побратимов.

Заслуженный артист РФ считает предложение Шугалея хорошей. Он увидел в ней настоящие братские чувства, так как в городах Луганской и Донецкой народных республик живут русскоязычные люди.

«Тогда, когда идут на встречу друг другу и, когда это братские чувства, я всегда это приветствую. Я только за!» — заявил Галкин в беседе с нашим изданием.

Шугалей обратился с просьбой в администрацию президента РФ Владимира Путина и в нижнюю палату парламента выступить с инициативой о побратимстве в Госдуме. Письмо с похожей просьбой он направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Ученый предлагает присвоить статус городов-побратимов Северной столице и Луганску.