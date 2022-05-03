Мнение: Женщины тоже переживают

В ФБ у меня давно очень потешная френдесса. Зовут Ирина, безо всякого особого образования, с бурной личной жизнью (три раза выходила замуж за одного и того же человека), судя по фото – красотка, и при этом – очень страстная и искренняя. Пишет как дышит, политизированная… Хотя (тут я уже ловлю себя на стереотипе) – на самом деле не такая уж и политизированная. Она просто нормальная гражданка, которая интересуется происходящим в России и вне России с точки зрения ее собственных интересов. Этот нормальный интерес обычного гражданина у нас в стране, на фоне всеобщей апатии и пофигизма уровня богадельни для людей 80+, действительно кажется “политизированностью”.

Живет она в Барнауле. И вот ее последний “отчет о жизни”:

“Позвонила знакомая, подругой назвать не могу, это в прошлом. На секундочку, мать троих детей, учительница русского языка и литературы, вся такая возвышенная и считает меня хабалкой, но, тем не менее, ко мне тянется, так сказать.

Поздравила с прошедшим днем рождения, и начала гундеть:

– Ириша, а ты все равно была неправа. Ты просто не понимаешь, что происходит. У нас конфликт на пустом месте…

– Так ты объясни, может я пойму, чай не дура.

– Ну, война… Хочешь мира нужно воевать. Ты понимаешь? Мы же воюем, потому что они нас душат. Санкции ввели…

– Постой! То есть, по твоей логике война это ваш ответ на санкции, а не санкции потому что вы вконец oxyeли?

– Ириша, это они то, что ты сказала. А мы ответили.

– Ясно. А миру ядерным оружием грозить это как? Ты в курсе, что после ядерной войны ничего живого не останется?

– Ну и что?

– Ниxepa себе! У тебя детей трое, кукушка, 6лять!

– Я не хочу, чтобы они жили униженными.

– И оскорбленными, да. Поэтому ты за то, чтоб твои дети не жили. А скажи. Твоему Олежику летом восемнадцать исполняется. Ты пустишь его в армию?

– Конечно. Он должен родину защищать!

– И мирное население будет убивать. Да?

– Ира, это издержки.

– Издержки? Послушай, e6aнутая, не звони сюда больше. Еще раз голос твой услышу, 6лять, пеняй на себя. Ты мой характер знаешь!

– Ира…

– Нaxyй пошла!”

Я бы это назвал “Народный ответ Маргарите Симонян” – если б не сомнение, кто в этом диалоге народ. Возможно, правильнее назвать сие “Ответ Ирины Магде Симонян И народу РФ”.