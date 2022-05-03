Купить или конфисковать? Ни то, ни другое – Личное мнение

Председатель Госдумы Володин выступил с идеей — конфисковывать активы зарубежных компаний из ряда стран, которые решили уйти с российского рынка.



Фото: Соцсети

Сейчас, напомню, уходящие/приостановленные предприятия покупают полностью или выкупают их доли у зарубежных владельцев.

Конечно, соблазн конфискации очень силён. И как бы даже оправдание этому есть — у России тоже замораживаются активы.

Если посмотреть в будущее, то взаимная конфискация по логике приведёт к созданию новых правил, когда бизнес будет защищён в случае политических противостояний.

Это как бы даже плюс.

Однако большой минус в том, что захочет ли кто-то входить на рынок, где активы могут конфисковать, где уже в истории были подобные прецеденты?

Я бы не спешила в вопросе конфискации, несмотря на соблазн всё забрать. А с другой стороны, и с выкупом уходящих предприятий бы не торопилась.

Зачем покупать? Денег, что ли, девать некуда?

«Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст все свои российские активы, включая дочерние предприятия, занимающиеся грузоперевозками», — сообщает Коммерсант.

Самое мудрое с экономической точки зрения тут вообще ничего не делать.

Кто хочет закрыться — закройтесь, но даже свои витрины, остатки товаров, производственные мощности из-за трудностей логистики сегодня увезти проблематично, и это ещё мягко сказано. Возможно, будет дешевле просто бросить, чем вывозить.

Не надо ничего выкупать. Дайте бизнесу самому дойти до конца своих же решений.

Получится ситуация, когда решение о закрытии зарубежных предприятий в России упрётся в дилемму: уйти и всё бросить или не уходить.

А вот уже брошенное, можно кому-нибудь и отдать — тому, кто сохранит производство, рабочие места для людей, выпуск продукции.

Я, конечно, ещё тот экономист, но я — за свободу бизнеса. Если кто-то принимает решение, то и последствия пусть разгребает сам.

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