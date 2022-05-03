Посол Украины пригрозил ФРГ бомбардировками Берлина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в работе на президента России Владимира Путина и пригрозил ему в случае дальнейших попыток деэскалации украинского конфликта ковровыми бомбардировками Берлина.

«Вы знаете, уважаемый господин Шольц, наши лётчики уже начали обучение на новеньких F-35 на базе в Рамштайне, а оттуда и до Берлина рукой подать. Если вы и дальше будете помогать Путину, готовьтесь к такой бомбардировке, какая была в Дрездене в 1945-м, только теперь мы сбросим бомбы на Бундестаг. Это станет уроком как для нынешних, так и будущих поколений немецких политиков. Поэтому, или мы вместе выступаем против реинкарнации фашизма, или мы сожжём всю Германию», — сказал дипломат.

Мельник добавил, что ФРГ должна ежемесячно финансировать Украину как минимум на 5 млрд евро.

«А если вы этого не сделаете, то ждите погромов на улицах немецких городов», — заключил дипломат.

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