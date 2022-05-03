Родной запах и потерянные вещи: приметы о покойных людях

Для каждого человека смерть близкого становится огромной утратой. Но жизнь продолжается. И люди постепенно смиряются с горем. Души умерших продолжают находиться рядом с близкими и время от времени подают им знаки. Как усопшие общаются с живыми? Вот признаки, на которые стоит обратить внимание.

Постоянная потеря вещей

После смерти родного человека его близкие замечают, что предметы в доме часто меняют свое местоположение. Согласно примете покойные “подшучивают” над живыми таким необычным способом.

Странные мысли

Близкие покойного замечают, что стали думать о том, что раньше никогда не пришло бы им в голову. Иногда кто-то из родственников усопшего начинает разговаривать сам с собой. Согласно примете таким образом покойник пытается о чем-то предупредить.

Любимые предметы усопшего

Вскоре после смерти родственника близкие начинают находить дорогие ему вещи в необычных местах. Предметы, которые считались давно утерянными, неожиданно появляются.

Необычное поведение животных

В древности люди верили, что души усопших могут вселяться в зверей и птиц. Таким образом они общаются с живыми. Обычно это происходит вскоре после смерти человека. Близким усопшего надо обращать внимание на бабочек и птиц, прилетающих в дом или на подоконник, особую “разговорчивость” питомцев, проживающих с ними.

Числа

Вскоре после смерти родственника его близким могут попадаться цифры, сходные с датой рождения человека или иными событиями. Либо повторяющиеся числа (двойки, девятки, семерки). Люди замечают эти числа на электронных часах, номерах машин, по телевизору. Такое совпадение – знак того, что душа усопшего находится рядом.

Запахи

О присутствии души покойного рядом с близкими говорят ароматы парфюма усопшего, его любимой еды, цветов или сигарет. Родственники ощущают запах, но не могут определить его источник. При помощи такого знака душа усопшего сообщает родным о присутствии рядом с ними.

Перебои с электричеством

Вскоре после смерти родственника близкие замечают, что в доме беспричинно отключается свет, начинают самостоятельно работать приборы, перегорают новые лампочки. Таким способом покойный старается привлечь к себе внимание или предупредить о чем-то родных.

Яркие сны

Многие из тех, кому умершие близкие являются в сновидениях, отмечают, что усопший казался безмятежным, счастливым иногда даже помолодевшим. Часто в таких снах умерший не подходит близко, не разговаривает, не отвечает на вопросы. Как правило, усопшие предупреждают о чем-то или передают важные сообщения. Они делают это без слов, телепатически.