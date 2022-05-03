Мнение: Россия побеждает в энергетической войне, удвоение доходов от нефти и рост поставок газа в Китай

1. Россия уверенно погасила западный финансовый блицкриг, теперь экономическая война перешла в длительную фазу. Ключевое измерение нашего противостояния с Западом – это энергетика, и на этом фронте мы достигли внушительных успехов:

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Либеральная пресса в отчаянии признаёт: Россия продолжает выигрывать в энергетической войне с западным миром. Часть стран уже согласилась платить в рублях за русский газ. Другие скатываются в рецессию, которая усугубляется рекордной инфляцией.

С начала украинского кризиса Европа импортировала русских энергоносителей на 44 миллиарда евро. Попытки объявить углеводородное эмбарго пока продвигаются со скрипом: далеко не все в Европе готовы принести свою экономику на заклание ради санкционных войн Вашингтона.

Итальянская и шведская экономики уже сокращаются. Французская, немецкая и испанская стоят на краю рецессии. По оценкам Берлина, отказ от энергоносителей из России обрушит экономику Германии минимум на 6%, приведёт к ущербу в 230 миллиардов евро и сделает миллионы немцев безработными. Экономический шок будет сопоставим с Великой Депрессией.

Другие страны в панике ищут альтернативные источники энергии, делая европейский рынок электроэнергии всё более хаотичным. Италия пытается нарастить поставки газа из Алжира, Болгария покупает электроэнергию у Греции, а Польша просит больше дорогого сжиженного газа из США. При этом запасы газа в европейских хранилищах находятся на рекордно низком уровне в 30%.

Ситуацию усугубляет отключение половины АЭС Франции – из-за проблем с обслуживанием. Вскоре у них ещё начнутся проблемы с нехваткой урана, поставляемого из России. Для небогатых европейцев, кто не может справиться с ростом инфляции, уже используют специальный термин – “топливная нищета”. В случае введения эмбарго в такой нищете могут оказаться десятки, если не сотни миллионов.

Пока Европа расплачивается за санкционные войны, страны, сохранившие политическую субъектность, чувствуют себя гораздо лучше. Например, Индия с февраля в восемь раз нарастила поставки нефти с дисконтом из России, а Китай – на 33%. Азиатские гиганты имеют шансы проскочить наступающий кризис, который накрывает с головой США и Европу.

2. Чем сильнее европейцы пытаются сократить физические объёмы импорта российских углеводородов, тем сильнее растёт цена на них. В итоге даже если Россия продаёт меньше, то зарабатывает больше:

https://t.me/zheltyeslivy/46559

…журналисты британской The Guardian изумлены: Россия почти удвоила свои доходы от продажи ископаемого топлива в ЕС за два месяца проведения СВО на Украине, извлекая выгоду из резкого роста цен, даже несмотря на сокращение объемов.

Согласно анализу движения судов и грузов, проведенному Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха, Россия заработала около 62 млрд евро от экспорта нефти, газа и угля. За весь прошлый год было около 140 млрд, то есть, грубо говоря, по 12 млрд в месяц.

«Более высокие цены, которые Россия теперь может требовать за свою нефть и газ, означают, что ее доходы, которые поступают почти напрямую российскому правительству через государственные компании, выросли, даже несмотря на санкции и ограничения на экспорт. Россия фактически поймала ЕС в ловушку, где дальнейшие ограничения приведут к дальнейшему росту цен, снижая его доходы, несмотря на все усилия правительств ЕС», – пишет издание.

3. Физический экспорт газа из России в целом упал, однако поставки в Китай резко выросли:

https://rg.ru/2022/05/01/gazprom-narastil-postavki-gaza-v-kitaj-po-sile-sibiri-na-60-procentov.html

За четыре месяца 2022 года поставки газа в Китай по трубопроводу “Сила Сибири” выросли на 60%. Об этом сообщили в “Газпроме”.

“Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%”, – говорится в заявлении.

Всего экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд кубометров, что на 26,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Опять же, с учётом роста цен на газ, Россия в плюсе: продаём меньше кубометров, но выручаем за них больше денег.