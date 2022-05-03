Рост цен на энергоресурсы и снижение потребления грозит Франции стагфляцией

Инфляция во Франции продолжает ускоряться, а потребление домохозяйств — снижаться, пишет France 24. Это сочетание в долгосрочной перспективе может грозить стране стагфляцией, как во времена нефтяного шока 1970-х годов, отмечает издание.



AP

По оценкам Национального института статистики и экономических исследований, инфляция во Франции продолжает ускоряться и достигла в апреле 4,8% в годовом исчислении, пишет Le Figaro, называя этот показатель беспрецедентным с середины 1980-х годов. В еврозоне эта цифра достигла 7,5%, что является максимумом с момента введения единой валюты.

«Этот уровень инфляции в основном обусловлен ростом цен на энергоносители», — напомнил в субботу еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью радиостанции «Франс Интер».

Как отмечает издание, рост цен на сырьё и сельскохозяйственную продукцию, начавшийся в результате восстановления экономики после пандемии COVID-19, получил новый импульс в связи с военными действиями на Украине. Сбои в цепочках поставок, связанные с китайской стратегией «нулевого ковида», также играют роль в этом всплеске, отмечает издание.

«Во Франции и во всех европейских странах расходы на транспорт и электроэнергию оказывают огромное влияние на бюджет домашних хозяйств», — отмечает экономист Стефани Вилье. По её словам, домохозяйства предпочитают экономить, осознавая, что это повышение цен надолго затормозит их покупательную способность. «Однако потребление в домашних хозяйствах является основной движущей силой роста», — добавляет экономист.

По данным Национального института статистики и экономических исследований, потребление домашних хозяйств во Франции сократилось на 1,3%, в результате чего рост ВВП в первом квартале застопорился. В еврозоне он вырос всего на 0,2%, а в Соединённых Штатах даже немного снизился.

В этой экономической ситуации, сочетающей в себе рост цен и низкий экономический рост, во Франции вновь возникает призрак «стагфляции» — сочетания инфляции и стагнации экономической активности, пишет издание. «Чтобы говорить о стагфляции, эта ситуация должна была сохраняться по крайней мере в течение нескольких кварталов», — считает исследователь из Европейского института Жака-Делора Пьер Жийе.

Таким образом, пока слишком рано утверждать, что страна движется к стагфляции, по примеру нефтяного шока 1970-х годов, отмечает сайт телеканала. Несколько экономических показателей подтверждают осторожный оптимизм: несмотря на замедление темпов роста, инвестиции компаний во Франции в первом квартале выросли. Что касается уровня безработицы, он также продолжает снижаться.

Тем не менее, как предупреждает Стефани Вилье, компании сталкиваются с издержками производства, которые растут вместе с ценами на сырьё. Они видят, как накапливаются негативные сигналы. Поэтому в ближайшее время не следует ожидать дальнейшего снижения безработицы.

Тем более что, по прогнозам Всемирного банка, взлёт цен далёк от завершения. Эксперты прогнозируют, что «цены будут оставаться на исторически высоком уровне до конца 2024 года». Авторы доклада отмечают, что «военные действия на Украине вызвали серьёзное потрясение на товарных рынках и изменили лицо торговли, производства и потребления во всём мире».

«Неясно, как долго продлится это давление на цены, распространяющееся на все товары и услуги. Это будет во многом зависеть от продолжительности украинского конфликта», — заверяет Стефани Вилье.

Чтобы избежать попадания в порочный круг стагфляции, у центральных банков есть два выхода: сократить покупки активов на рынках или повысить процентные ставки. «Риск этой стратегии заключается в том, что получить кредит становится всё труднее, и это может привести к снижению потребления и, как следствие, к снижению экономического роста, который уже находится на далёком от желаемого уровне», — анализирует экономический обозреватель телеканала France 24 Джоанна Ситрук.

Как напоминает издание, в марте ЕЦБ уже закрыл чрезвычайную программу поддержки экономики во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19, и объявил о прекращении нетто-покупок активов с июля, чтобы сдержать рост цен в ожидании лучших дней.