ABC News – штормы и торнадо не дают передышки центральным районам США

Для миллионов американцев рабочая неделя может начаться с мощных штормов, пишет ABC News. Причём они пройдут в том числе и по тем районам, где всего несколько дней назад прошли разрушительные торнадо.

Миллионы людей столкнулись с угрозой того, что рабочая неделя начнётся с мощных штормов, причём произойдёт это на фоне поступающих с пятницы сообщений о более чем одном десятке торнадо, отмеченных от Канзаса до Иллинойса. Один из них — мощный торнадо EF-3 повредил около тысячи строений в Канзасе.

Примечательно, что в этом штате жертв не было. Однако три студента Университета Оклахомы погибли в пятницу в автокатастрофе. Студенты-метеорологи гонялись за штормами в Канзасе. Репортаж старшего метеоролога ABC News Роба Марсиано.

ГОЛОС: Мощный взрыв. Боже мой!

Сейчас идёт масштабная операция по расчистке завалов после опустошительного торнадо EF-3, порывы которого достигали 165 миль в час (266 км/ч. — ИноТВ). Он обрушился на город Андовер, штат Канзаc. Этот город находится к востоку от Уичито.

ЖЕНЩИНА: Боже мой, Кларисса! Как мы отсюда выберемся?

Вечером в пятницу торнадо устроил здесь тропу разрушений. Он переворачивал машины, швырял автомобили в здания. Приблизительно тысяча строений были повреждены. Около 15 тысяч жителей остались без электричества.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я посмотрел наверх и мог видеть лишь обломки, летающие на некотором отдалении. И я рад, что остался в живых.

Несмотря на масштабные разрушения, чудесным образом ни один человек не погиб. Было сообщено лишь о четверых пострадавших. Однако сегодня мы получили новую информацию о трёх гонявшихся за штормами студентах, которые погибли в Оклахоме.

Речь идёт о студентах-метеорологах из Университета Оклахомы. Ими оказались 20-летний Николас Нэйр, 19-летний Гэвин Шорт и 22-летний Дрейк Брукс. Они погибли в автокатастрофе, когда возвращались домой из Канзаса, где они следили за штормами.

Национальная метеорологическая служба в городе Норман, штат Оклахома, посвятила трём студентам этот метеозонд.

Так печально вышло с этими студентами. С нами на связи Роб Марсиано. Роб, что ещё вы можете нам рассказать о новой штормовой угрозе на фоне начинающейся рабочей недели.

РОБ МАРСИАНО, старший метеоролог ABC News: К сожалению, зона шторма завтра окажется прямо над Андовером, штат Канзас, а также в тех районах, по которым прошлись торнадо не далее как в пятницу вечером. Сейчас они также активизируются. Мы видим, как штормы возникают на западе Техаса. У нас в этом районе имеются системы слежения. Система слежения за мощными штормами работает от Техасского выступа до Лаббока, а далее до мексиканской границы работает система слежения за торнадо.

Эти штормы будут двигаться на восток. В Далласе могут произойти обрывы проводов. В Оклахома-сити шторм пройдёт утром, затем ситуация повторится во второй половине дня. После обеда из-за ветров будет происходить подъём воды. А вечером мощные торнадо могут быть зафиксированы вдоль межштатной автомагистрали I-35 от Оклахомы до Уичито. В южной части из-за сильных ветров и засушливой погоды предупреждение о красном уровне опасности продолжит действовать как минимум весь вторник. Линдси.

Центральным районам страны передышки пока не видать. Роб Марсиано.

Дата публикации 02 мая 2022 года.