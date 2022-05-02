Практично, стильно и неординарно: модный тренд весны – платья, блузки и шорты со складками и «морщинками»

Складки – один из самых старых способов украшения одежды. Они подчеркивают объем и форму вашего силуэта. Весной этого года складки и “морщинки” снова вернулись в моду. Как носить такие вещи? И всем ли они подходят? В статье мы ответим на эти вопросы, а также приведем несколько вариантов модных платьев, блузок и шорт со складками.

Платья

Платье со складками выглядят красиво и женственно. Чаще всего драпировка располагается на линии талии. Это позволяет подчеркнуть стройность фигуры.

Однако платья со складками идут не только худощавым, но и пышным женщинам. Можно подобрать такой вариант драпировки, который будет скрывать живот или полные бедра.

В летнем сезоне будут популярны платья со складками не только на талии, но и в других местах, например на груди или спине. Такие вещи удобны в носке, так как не сковывают движений. Драпировку можно подчеркнуть с помощью необычного выреза горловины или формы рукавов.

На фото ниже вы можете увидеть платье с длинной многоярусной юбкой, украшенной складками. Оно подойдет как стройным, так и пышным женщинам.

Блузки

Летом этого года в моду войдут необычные блузки. Они будут не похожи на те минималистичные вещи, которые мы привыкли носить в последние годы.

Станут популярны укороченные топы. Еще недавно они были облегающими. В этом году в моду войдут свободные короткие топы, украшенные складками.

Другим трендом лета 2022 года станут блузки в викторианском стиле с пышными и объемными рукавами. Они выглядят очень женственно и романтично. Если добавить декор в виде “морщинок”, то такие блузки будут смотреться уникально.

“Морщинки” на талии подчеркнут стройность вашей фигуры. Этот эффект можно усилить с помощью “морщинистых” манжет и линии декольте.

Если вы хотите скрыть полный живот, то “морщинки” лучше располагать на груди. Это отвлечет внимание от недостаточно стройной талии.

Можно соединить сразу несколько трендов в одном изделии. На фото ниже вы можете увидеть укороченную блузку с “морщинками” и пышными рукавами, украшенными воланами. Ее можно носить с любыми моделями брюк и юбок.

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Шорты

В этом году будут популярны комплекты из блузки с шортами или юбкой-брюками из мягкого материала. Что касается складок, то акцент делается на талию.

Модные шорты или юбка-брюки имеют пояс шириной 10-15 см с “морщинками”. Складки при этом образуются естественным путем.

Такой стиль шорт очень практичен и удобен. Жесткие материалы обычно мешают свободе движений. Если вы выбираете мягкую ткань и “морщинки” в области талии, то вам не нужно беспокоиться о том, что одежда будет тесной или подчеркнет недостатки фигуры.

Заключение

Одежда с мягкими складками универсальна. Она подходит женщинам разной комплекции и хорошо сочетается с вещами разного стиля. Такие предметы гардероба сделают стройный силуэт еще более утонченным. Складки также помогают скрыть недостатки полной фигуры, если расположить их в правильном направлении.

Следует помнить, что вещи со складками и “морщинками” требуют бережного ухода. Их лучше стирать вручную, аккуратно гладить и хранить на вешалке. При небрежном обращении такая одежда быстро теряет форму.