Пелоси внезапно приехала в Киев, чтобы поблагодарить Зеленского за «отстаивание свободы»

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая является третьим человеком в американской иерархии власти, совершила внеплановую поездку в украинскую столицу. Она встретилась с Владимиром Зеленским и пообещала, что Вашингтон продолжит активно помогать Киеву в его борьбе с Москвой, передаёт CNN.



AP

Накануне спикер конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с неожиданным визитом в Киев. Она стала самым высокопоставленным представителем Вашингтона, встретившимся с Владимиром Зеленским, с начала конфликта на Украине, пишет CNN.

По словам телеканала, Пелоси занимает третье место в американской иерархии власти. Поэтому её приезд подтвердил «приверженность поддержке Украины на самом высоком уровне руководства Соединённых Штатов».

Помимо Пелоси, в украинскую столицу прибыли несколько высокопоставленных конгрессменов-демократов. В том числе глава комитета по иностранным делам Грегори Микс и председатель комитета по разведке Адам Шифф, отмечает CNN.

Зеленский поделился в соцсетях видеозаписью встречи с вашингтонской делегацией. «Мы приехали к вам, чтобы поблагодарить вас за вашу борьбу за свободу, сказать, что мы находимся на границе свободы и что ваша борьба — это борьба за каждого. И поэтому мы обязуемся быть рядом с вами, пока этот бой не закончится», — пообещала Пелоси.

Украинский президент наградил её орденом княгини Ольги за «значительный личный вклад» в укрепление связей между двумя странами. Он также подарил Пелоси флаг своей страны, подписанный им и женщинами-депутатами Рады, обращает внимание CNN.

По словам официального представителя Пелоси, американские законодатели провели в Киеве чуть более трёх часов. После этого они отправились в Польшу, где встретились с дислоцированными в стране военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии Aрмии США.

Позже на пресс-конференции в польском Жешуве Пелоси рассказала журналистам о своих переговорах с Зеленским. По её словам, их основными темами были вопросы безопасности, гуманитарная и экономическая помощь, а также восстановление Украины.

«Мы с гордостью передали ему послание о единстве от конгресса США. Послание о признательности американского народа за его лидерство и восхищение мужеством украинцев», — сказала она. Пелоси добавила, что Вашингтон будет поддерживать Киев и НАТО, «пока не будет одержана победа».